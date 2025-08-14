Multi від Мінфін
14 серпня 2025, 17:59

Індекс фондового ринку Бельгії встановив новий рекорд через 18 років

Один з основних бельгійських індексів фондового ринку BEL 20 встановив новий рекорд, досягнувши позначки 4 775,35 пункту. Попереднє максимальне значення було встановлено у 2007 році, тобто до світової економічної кризи 2008 року, пише Reuters.

Один з основних бельгійських індексів фондового ринку BEL 20 встановив новий рекорд, досягнувши позначки 4 775,35 пункту.

Деталі

Таким чином, відновлення бельгійського фондового ринку від наслідків кризи 2008 року тривало 18 років. На це Брюсселю знадобилося більше часу, ніж його сусідам, Парижу та Берліну. В останніх цей процес зайняв 14 та 5 років відповідно.

Як вказує Reuters, такий довгий час, який знадобився ринку, може бути пов'язаний з тим, що криза свого часу торкнулася двох найбільших фінансових компаній — бельгійських Dexia і Fortis.

Однак, за словами старшого економіста KBC Group Тома Саймонтса, країні також бракує промислових та ділових центрів, які генерують економічне зростання як сусіди. До того ж Брюссель, за його словами, не бере участі в розвитку штучного інтелекту, не виробляє предмети розкоші і не має в своєму розпорядженні оборонного комплексу.

Водночас Саймонтс зазначає, що встановлений рекорд місцевого фондового ринку наголошує на тому, що країна стійка в епоху економічної невизначеності — усередині неї розвиваються малі та середні компанії зі стабільними фінансовими показниками та грошовими потоками.

«Ми не Міхаель Шумахер, але ми все ще в грі», — підсумував Саймонтс.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
