Один з основних бельгійських індексів фондового ринку BEL 20 встановив новий рекорд, досягнувши позначки 4 775,35 пункту. Попереднє максимальне значення було встановлено у 2007 році, тобто до світової економічної кризи 2008 року, пише Reuters.

Деталі

Таким чином, відновлення бельгійського фондового ринку від наслідків кризи 2008 року тривало 18 років. На це Брюсселю знадобилося більше часу, ніж його сусідам, Парижу та Берліну. В останніх цей процес зайняв 14 та 5 років відповідно.

Як вказує Reuters, такий довгий час, який знадобився ринку, може бути пов'язаний з тим, що криза свого часу торкнулася двох найбільших фінансових компаній — бельгійських Dexia і Fortis.

Однак, за словами старшого економіста KBC Group Тома Саймонтса, країні також бракує промислових та ділових центрів, які генерують економічне зростання як сусіди. До того ж Брюссель, за його словами, не бере участі в розвитку штучного інтелекту, не виробляє предмети розкоші і не має в своєму розпорядженні оборонного комплексу.

Водночас Саймонтс зазначає, що встановлений рекорд місцевого фондового ринку наголошує на тому, що країна стійка в епоху економічної невизначеності — усередині неї розвиваються малі та середні компанії зі стабільними фінансовими показниками та грошовими потоками.

«Ми не Міхаель Шумахер, але ми все ще в грі», — підсумував Саймонтс.

