В Україні запрацював геопортал Містобудівного кадастру

Відтепер органи влади, місцеві адміністрації, сертифіковані архітектори, інженери та експерти можуть швидко працювати з містобудівною документацією онлайн — в Геопорталі Містобудівного кадастру на державному рівні. Про це йдеться у повідомленні Міністерства цифрової трансформації України.

Геопортал дозволить працювати в електронних кабінетах замовника, розробника та експертизи, завантажувати документи онлайн, автоматично перевіряти геодані та переглядати матеріали у зручному форматі.

Як це працює

Органи місцевого самоврядування завантажують документи до МБКД, і вони одразу стають доступними для користувачів порталу. Наразі:

1 237 громад мають повноваження замовників містобудівної документації;

1 015 громад уже підключені до системи;

у базі — 1 843 чинні містобудівні документації та документи 307 проєктів таких документацій.

Що таке МБКД

Містобудівний кадастр на державному рівні — це частина великої реформи цифрового відновлення України. Він інтегрується із сімома державними системами та реєстрами й допомагає не просто будувати та відбудовувати, а робити це підзвітно й ефективно.

МБКД допомагає швидше отримувати дозвільні документи, зменшує кількість конфліктів у будівництві та усуває ризик втрати чи підробки даних. Система забезпечує оперативний обмін інформацією між усіма учасниками процесу.

Також кадастр є основою для інших важливих цифрових проектів: DREAM, єВідновлення та Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

Завдяки кадастру процеси відновлення стають прозорішими й зрозумілішими для кожного.

Створення кадастру почалося у 2024 році відповідно до українських законів та міжнародних зобовʼязань, зокрема програми ЄС Ukraine Facility. Містобудівний кадастр — це також частина Державної антикорупційної програми, яка допомагає зменшити ризики зловживань у сфері будівництва.