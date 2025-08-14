Кабмін виділив додаткові 1,6 мільярда гривень на компенсації за зруйноване житло

Кабінет Міністрів України направив додаткові 1,6 мільярда гривень Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури для фінансування програми «єВідновлення». Ці кошти призначені для допомоги українським родинам, чиї оселі були зруйновані внаслідок війни. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко у своєму Telegram-каналі.

Деталі

З виділеної суми:

Близько 1,3 млрд грн підуть на житлові сертифікати, які дозволять 839 заявникам придбати нове житло замість втраченого.

Ще 335 млн грн виділено на відбудову будинків на власних ділянках для 152 родин.

«Програма „єВідновлення“ працює вже понад два роки й допомогла близько 120 тисячам українців відремонтувати, збудувати чи придбати нове житло», — підкреслила Свириденко.

Ці додаткові кошти дозволять розширити підтримку для постраждалих українців і прискорити відновлення житлового фонду країни.