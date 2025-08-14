Місцеві бюджети отримають 1,4 млрд грн додаткової дотації

Кабінет міністрів затвердив розподіл понад 1,4 млрд грн додаткової дотації за другий квартал 2025 року для місцевих бюджетів. Ці кошти спрямують на підтримку територій, які постраждали від російської агресії, і допоможуть компенсувати втрати, спричинені війною. Про це повідомляєпресслужба Міністерства фінансів.