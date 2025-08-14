Кабінет міністрів затвердив розподіл понад 1,4 млрд грн додаткової дотації за другий квартал 2025 року для місцевих бюджетів. Ці кошти спрямують на підтримку територій, які постраждали від російської агресії, і допоможуть компенсувати втрати, спричинені війною. Про це повідомляєпресслужба Міністерства фінансів.
Місцеві бюджети отримають 1,4 млрд грн додаткової дотації
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Кошти будуть розподілені наступним чином:
-
435 млн грн — для обласного бюджету Чернігівської області та 25 територіальних громад (першочергові видатки, зокрема зарплати та комунальні послуги);
-
441,9 млн грн — для 113 територіальних громад (компенсація втрат від податку на нерухомість, плати за землю та єдиного податку);
-
394,9 млн грн — для обласного бюджету Донецької області та 90 територіальних громад (компенсація втрат ПДФО);
-
149,6 млн грн — для 77 територіальних громад (компенсація втрат за грудень 2024 року);
-
3 млн грн — для бюджету Кальчицької сільської територіальної громади (заходи воєнного стану, соціальний захист переселенців).
Ця додаткова дотація є частиною загальної бюджетної програми, що передбачає виділення понад 36,5 млрд грн протягом 2025 року для підтримки постраждалих громад. Розподіл допомоги відбувається щоквартально.
Коментарі