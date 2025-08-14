Multi від Мінфін
14 серпня 2025, 13:35

Зарплата фахівців із супроводу ветеранів становитиме щонайменше 25 тисяч

Кабінет Міністрів України на засіданні 13 серпня удосконалив умови оплати праці фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Зокрема, уряд передбачив розмір оплати праці не менше 25 000 грн, яка включає обов'язкову виплату надбавок та премій. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Кабінет Міністрів України на засіданні 13 серпня удосконалив умови оплати праці фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.
Фото: НБУ

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Зокрема, нова редакція постанови № 868 передбачає:

мінімальний розмір оплати праці фахівця за виконану у повному обсязі місячну (годинну) норму праці має становити не менше 25 000 грн залежно від кваліфікаційної категорії (така сума передбачена для фахівців без категорії, в той час як обсяг оплати праці фахівців І-ІІ категорії та провідних спеціалістів буде вищим за встановлений мінімум);

фахівцям за фактично відпрацьований час виплачуються надбавки:

  • за особливий характер праці у розмірі до 50% посадового окладу;
  • за складність, напруженість у роботі у розмірі до 50% посадового окладу.

Забезпечення мінімального розміру оплати праці фахівців здійснюється за рахунок виплати посадових окладів залежно від кваліфікаційної категорії, надбавок та премії з урахуванням результатів роботи.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
