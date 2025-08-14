Sony остаточно згорнула діяльність у росії

Японський транснаціональний техногігант Sony повністю припинив свою діяльність на російському ринку, ліквідувавши місцевий підрозділ. Про це повідомляє The Moscow Times.

Компанія «Соні Мобайл Коммюнікейшнз Рус» офіційно припинила своє існування 11 серпня, про що свідчать дані Єдиного державного реєстру юридичних осіб (ЄДРЮЛ). За кілька днів до цього їй виповнилося 18 років.

Документи для ліквідації були подані до Федеральної податкової служби ще 10 жовтня 2024 року. Варто зазначити, що попередні спроби Sony закрити своє представництво у 2023 році були відхилені. Протягом останніх років російська «дочка» компанії займалася розпродажем залишків товарів та сервісною підтримкою пристроїв.

Вихід з росії

Sony ухвалила рішення про вихід з росії після її повномасштабного вторгнення в Україну, ставши однією з перших компаній, що підтримали санкції.

Уже в березні 2022 року були припинені поставки ігрових консолей, а робота PlayStation Store зупинилася. Тоді ж компанія пожертвувала $2 млн на підтримку постраждалих від війни українців через ООН та Save the Children.

Також навесні 2022 року Sony Pictures Entertainment оголосила про припинення показів своїх фільмів у росії. Слідом за цим зупинила діяльність Sony Music, остаточний вихід якої відбувся 8 вересня 2022 року. Зарубіжні музичні каталоги були видалені з російських стримінг-сервісів, а місцевий підрозділ перетворився на незалежний лейбл під назвою Kiss Koala (пізніше перейменований на Koala Music).

У лютому 2024 року Sony розпочала закриття своїх фірмових магазинів у росії через припинення поставок, завершивши цей процес до літа.