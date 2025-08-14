Великі платники поповнили бюджет на 584,9 млрд грн з початку року

За сім місяців 2025 року великі платники, включені до Реєстру на цей рік, сплатили до зведеного бюджету 584,9 млрд грн. Це 49 % усіх надходжень країни за цей період. Про це повідомила в. о. Голови ДПС Леся Каранух.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року приріст надходжень становить 12,3 %, або 64 млрд гривень.

Найбільше зростання забезпечено за рахунок:

податку та збору на доходи фізичних осіб — +26,4 млрд грн (38,7 %),

податку на додану вартість — +18,5 млрд грн (13,9 %),

акцизного податку — +14,2 млрд грн (26,3 %).

«Попри це, постійні російські атаки продовжують негативно впливати на економіку. Підприємства зазнають руйнувань, втрачають ланцюги постачання, змінюють виробничі процеси. Деякі з них були змушені змінити місце розташування або взагалі припинити діяльність. Це, у свою чергу, негативно позначається на декларуванні і сплаті податків у бюджет», — зазначила Леся Карнаух.

У низці галузей маємо зменшення сплати податків окремими великими платниками:

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність:

54 % великих платників зменшили сплату на 11,2 млрд грн (39,5 %), у т. ч.:

частини чистого прибутку — на 5,5 млрд грн, або на 60,0 %;

ПДВ — на 4,9 млрд грн, або на 46,7 %.

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів:

52 % платників зменшили сплату на 14,8 млрд грн (на 38,1 %), у т. ч.:

рентної плати за користування надрами — на 7,6 млрд грн, або на 44,6 %;

ПДВ — на 4,1 млрд грн, або на 34,2 %;

податку на прибуток — на 3,4 млрд грн, або на 42,8 %.

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря:

48 % платників зменшили сплату на 5,4 млрд грн (на 26,9 %), у т. ч.:

податку на прибуток — на 2,3 млрд грн, або на 42,8 %;

частини чистого прибутку — на 2,0 млрд грн, або на 47,5 %.

Переробна промисловість:

38 % платників зменшили сплату на 6,8 млрд грн (19,8 %), у т. ч.:

податку на прибуток — на 3,0 млрд грн, або на 56,1 %;

акцизного податку — на 2,6 млрд грн, або на 17,3 %.

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів:

36 % платників зменшили сплату на 10,1 млрд грн (на 30,8 %), у т. ч.: