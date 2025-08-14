Multi від Мінфін
14 серпня 2025, 12:17

Великі платники поповнили бюджет на 584,9 млрд грн з початку року

За сім місяців 2025 року великі платники, включені до Реєстру на цей рік, сплатили до зведеного бюджету 584,9 млрд грн. Це 49 % усіх надходжень країни за цей період. Про це повідомила в. о. Голови ДПС Леся Каранух.

За сім місяців 2025 року великі платники, включені до Реєстру на цей рік, сплатили до зведеного бюджету 584,9 млрд грн.
Фото: depositphotos

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Порівняно з аналогічним періодом минулого року приріст надходжень становить 12,3 %, або 64 млрд гривень.

Найбільше зростання забезпечено за рахунок:

  • податку та збору на доходи фізичних осіб — +26,4 млрд грн (38,7 %),
  • податку на додану вартість — +18,5 млрд грн (13,9 %),
  • акцизного податку — +14,2 млрд грн (26,3 %).

«Попри це, постійні російські атаки продовжують негативно впливати на економіку. Підприємства зазнають руйнувань, втрачають ланцюги постачання, змінюють виробничі процеси. Деякі з них були змушені змінити місце розташування або взагалі припинити діяльність. Це, у свою чергу, негативно позначається на декларуванні і сплаті податків у бюджет», — зазначила Леся Карнаух.

У низці галузей маємо зменшення сплати податків окремими великими платниками:

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність:

54 % великих платників зменшили сплату на 11,2 млрд грн (39,5 %), у т. ч.:

  • частини чистого прибутку — на 5,5 млрд грн, або на 60,0 %;
  • ПДВ — на 4,9 млрд грн, або на 46,7 %.

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів:

52 % платників зменшили сплату на 14,8 млрд грн (на 38,1 %), у т. ч.:

  • рентної плати за користування надрами — на 7,6 млрд грн, або на 44,6 %;
  • ПДВ — на 4,1 млрд грн, або на 34,2 %;
  • податку на прибуток — на 3,4 млрд грн, або на 42,8 %.

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря:

48 % платників зменшили сплату на 5,4 млрд грн (на 26,9 %), у т. ч.:

  • податку на прибуток — на 2,3 млрд грн, або на 42,8 %;
  • частини чистого прибутку — на 2,0 млрд грн, або на 47,5 %.

Переробна промисловість:

38 % платників зменшили сплату на 6,8 млрд грн (19,8 %), у т. ч.:

  • податку на прибуток — на 3,0 млрд грн, або на 56,1 %;
  • акцизного податку — на 2,6 млрд грн, або на 17,3 %.

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів:

36 % платників зменшили сплату на 10,1 млрд грн (на 30,8 %), у т. ч.:

  • ПДВ — на 3,7 млрд грн, або на 45,2 %;
  • податку на прибуток — на 3,3 млрд грн, або на 51,7 %.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
