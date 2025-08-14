Multi від Мінфін
14 серпня 2025, 11:35

«Армія відновлення»: Кабмін дозволив залучати пенсіонерів у прифронтових областях

Кабінет Міністрів України вніс зміни до правил залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, відомих як проєкт «Армія відновлення». Відтепер до цієї програми можуть долучатися особи пенсійного віку. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Кабінет Міністрів України вніс зміни до правил залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, відомих як проєкт «Армія відновлення».
Фото: НБУ

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Згідно з оновленими правилами, до суспільно корисних робіт дозволено залучати осіб пенсійного віку до досягнення ними 70 років. Важливими умовами є добровільна згода таких осіб та відсутність медичних протипоказань за станом здоров'я.

Мельничук уточнив, що залучення цієї нової категорії осіб до проєкту «Армія відновлення» дозволяється виключно для роботодавців та замовників суспільно корисних робіт, які провадять свою діяльність у таких областях:

  • Дніпропетровська
  • Донецька
  • Запорізька
  • Миколаївська
  • Сумська
  • Харківська
  • Херсонська
  • Чернігівська

Оплата праці

Крім того, Кабмін встановив підвищений ліміт оплати праці за виконання суспільно корисних робіт у прифронтових областях — до двох розмірів мінімальної заробітної плати.

Наразі мінімальна заробітна плата в Україні становить:

  • у місячному розмірі — 8 000 грн;
  • у погодинному розмірі — 48 грн.

Варто зазначити, що сума «на руки» (після вирахування податків) для працівника, який отримує мінімальну зарплату, становить близько 6 160 грн.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що з початку року в рамках проєкту «Армія відновлення» Державна служба зайнятості видала 75 тисяч направлень для тимчасово безробітних українців та внутрішньо переміщених осіб. На заробітну плату цих працівників спрямовано 712 мільйонів гривень.

Що відомо про проєкт

Проєкт «Армія відновлення» є державною ініціативою, яка покликана згуртовувати людей для відбудови України.

Безробітні, що отримують направлення на такий вид робіт, як правило працюють над відновленням пошкодженої під час війни інфраструктури, ці люди також допомагають постраждалим від обстрілів, вони дотичні до будівництва оборонних споруд для ЗСУ.

Кожен регіон розробляє власний план робіт та узгоджує його з військовою адміністрацією.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 10 незареєстрованих відвідувачів.
