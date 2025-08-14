Multi від Мінфін
14 серпня 2025, 11:53

DeepSeek відклала випуск нової моделі через проблеми з китайськими чіпами

Китайська компанія DeepSeek, що спеціалізується на розробці ШІ, відклала випуск нової моделі через проблеми з навчанням на чіпах Huawei. Як зазначає Financial Times, це демонструє обмеженість можливостей Китаю щодо заміщення американських технологій.

Китайська компанія DeepSeek, що спеціалізується на розробці ШІ, відклала випуск нової моделі через проблеми з навчанням на чіпах Huawei.
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

У січні китайська влада рекомендувала DeepSeek використовувати процесори Huawei Ascend замість продуктів Nvidia. Проте, за даними джерел FT, компанія зіштовхнулася з технічними складнощами під час навчання моделі R2 цих чіпах.

В результаті розробникам довелося використовувати чіпи Nvidia для навчання, а на етапі використання готової моделі для генерації відповідей вдатися до рішень від Huawei.

Навчити ШІ-модель на чіпах Ascend не вдалося, навіть незважаючи на участь команди інженерів Huawei. При цьому, як зазначають джерела, робота із забезпечення сумісності моделі з цими процесорами продовжується.

Складнощі DeepSeek демонструють відставання китайських чіпів від американських аналогів у вирішенні ключових завдань.

Як повідомляють галузеві експерти, китайські процесори поступаються продуктам Nvidia за стабільністю роботи, швидкістю міжчипового з'єднання та якістю програмного забезпечення.

Про те, що влада Китаю рекомендує місцевим компаніям утриматися від використання процесорів H20 виробництва Nvidia, раніше повідомляв Bloomberg.

За даними агентства, у листах компаніям були задані питання щодо необхідності придбання чіпів Nvidia за умови наявності китайських аналогів, а також про можливі проблеми з безпекою.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
