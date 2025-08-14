DeepSeek відклала випуск нової моделі через проблеми з китайськими чіпами

Китайська компанія DeepSeek, що спеціалізується на розробці ШІ, відклала випуск нової моделі через проблеми з навчанням на чіпах Huawei. Як зазначає Financial Times, це демонструє обмеженість можливостей Китаю щодо заміщення американських технологій.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

У січні китайська влада рекомендувала DeepSeek використовувати процесори Huawei Ascend замість продуктів Nvidia. Проте, за даними джерел FT, компанія зіштовхнулася з технічними складнощами під час навчання моделі R2 цих чіпах.

В результаті розробникам довелося використовувати чіпи Nvidia для навчання, а на етапі використання готової моделі для генерації відповідей вдатися до рішень від Huawei.

Навчити ШІ-модель на чіпах Ascend не вдалося, навіть незважаючи на участь команди інженерів Huawei. При цьому, як зазначають джерела, робота із забезпечення сумісності моделі з цими процесорами продовжується.

Складнощі DeepSeek демонструють відставання китайських чіпів від американських аналогів у вирішенні ключових завдань.

Як повідомляють галузеві експерти, китайські процесори поступаються продуктам Nvidia за стабільністю роботи, швидкістю міжчипового з'єднання та якістю програмного забезпечення.

Про те, що влада Китаю рекомендує місцевим компаніям утриматися від використання процесорів H20 виробництва Nvidia, раніше повідомляв Bloomberg.

За даними агентства, у листах компаніям були задані питання щодо необхідності придбання чіпів Nvidia за умови наявності китайських аналогів, а також про можливі проблеми з безпекою.