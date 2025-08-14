Standard Chartered прогнозує стрімке зростання Ethereum: що нового на крипторинку

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
14 серпня 2025, 10:53

Standard Chartered прогнозує стрімке зростання Ethereum: що нового на крипторинку

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.
Фото: pixabay.com

Standard Chartered прогнозує стрімке зростання Ethereum: до $7 500 до кінця 2025 року та до $25 000 до 2028 року

Аналітики банку Standard Chartered значно підвищили свої цінові прогнози щодо Ethereum (ETH). Вони очікують, що вартість другої за капіталізацією криптовалюти сягне $7 500 до кінця 2025 року, а до кінця 2028 року може злетіти до $25 000. Про це повідомляє The Block з посиланням на звіт фінансової установи.

Попередні прогнози банку були значно скромнішими: $4 000 до кінця 2025 року та $7 500 до кінця 2028 року відповідно.

Голова аналітиків Standard Chartered Джеффрі Кендрік припускає, що Ethereum може оновити свій історичний максимум вже у третьому кварталі 2025 року.

Основними каталізаторами такого стрімкого зростання, згідно зі звітом, стануть активність інституційних інвесторів та позитивні зміни в нормативно-правовому полі. Зокрема, компанії, що управляють Ethereum-казначействами, вже скупили 3,8% від загальної пропозиції активу з початку червня 2025 року.

Аналітики Standard Chartered також прогнозують, що сектор стейблкоїнів може зрости до $2 трлн до кінця 2028 року. При цьому зазначається, що саме 40% комісій, які отримує мережа Ethereum, припадають на операції зі стейблкоїнами.

На момент написання новини Ethereum торгується на рівні $4 738.

До Квон визнав провину у справі про шахрайство на $40 мільярдів

Засновник Terraform Labs До Квон, ключова фігура в одному з найбільших криптовалютних крахів, визнав себе винним у двох пунктах обвинувачення у справі про шахрайство. Його визнання стосується змови з метою шахрайства та шахрайства з використанням електронних засобів зв’язку. Про це повідомляє Reuters.

Раніше, у січні, південнокорейський підприємець заперечував свою провину за дев’ятьма пунктами, включаючи шахрайство з цінними паперами та відмивання грошей. Судовий процес над ним мав розпочатися 26 січня 2026 року.

За версією прокуратури, у 2021 році До Квон ввів інвесторів в оману, заявивши, що прив’язка стейблкоїна TerraUSD до долара США була автоматично відновлена алгоритмом Terra Protocol після падіння курсу. Насправді ж він організував приховану закупівлю токена високочастотною трейдинговою компанією, щоб штучно підтримати його ціну.

«До Квон використав технологічні обіцянки та інвестиційну ейфорію навколо криптовалют, щоб здійснити одне з найбільших шахрайств в історії», — заявив федеральний прокурор Манхеттена Джей Клейтон.

Слідство стверджує, що ці неправдиві заяви та інші дії спонукали роздрібних та інституційних інвесторів купувати продукти Terraform. Це призвело до того, що ринкова капіталізація токена Luna зросла до $50 млрд навесні 2022 року. Однак подальший крах TerraUSD та Luna призвів до загальних збитків інвесторів у розмірі близько $40 млрд.

Під час судового засідання До Квон вибачився.

«Я зробив неправдиві та оманливі заяви про причину відновлення прив’язки, не розкривши роль трейдингової компанії у цьому процесі. Те, що я зробив, було неправильним», — заявив він

Вирок у справі До Квона буде винесено 11 грудня 2025 року. Максимально можливе покарання становить 25 років ув’язнення, проте прокуратура погодилася рекомендувати не більше 12 років, якщо Квон повністю визнає відповідальність.

Читайте також: Курс біткоїна оновив історичний максимум

Норвезький суверенний фонд рекордно збільшив непрямі інвестиції в біткоїн — до $862 мільйонів

Норвезький суверенний фонд добробуту (Global Government Pension Fund), один із найбільших у світі, досяг рекордного рівня непрямих інвестицій у біткоїн. Станом на 30 червня 2025 року, фонд володів еквівалентом 7161 BTC, що становить $862 млн. Це на 87,7% більше, ніж пів року тому, і майже втричі перевищує показники річної давності. Про це свідчать дані аналітичної компанії K33.

Як пояснив керівник дослідницького відділу K33 Ветле Лунде, ці розрахунки базуються на частках Norges Bank Investment Management (NBIM), який управляє фондом, у публічних компаніях, що тримають біткоїни на своєму балансі.

Найбільший внесок у зростання біткоїн-експозиції зробила компанія Strategy (раніше MicroStrategy). Її активні закупівлі біткоїна збільшили частку фонду на 3340 BTC лише за шість місяців.

На кінець червня NBIM володів 1,05% акцій Strategy на суму $1,18 млрд, що на $514 млн більше, ніж наприкінці 2024 року. Крім того, фонд тримає пакети акцій таких компаній, як Block,Coinbase, MARA та Metaplanet, які також накопичують біткоїни.

Ветле Лунде підкреслює, що така значна експозиція до біткоїна не є свідомою стратегією Норвегії. Фонд інвестує максимально диверсифіковано, і біткоїн потрапляє до його портфеля опосередковано — через акції компаній, що володіють криптоактивами.

За розрахунками K33, на кожного громадянина Норвегії припадає близько $138 непрямої частки в біткоїні через інвестиції NBIM.

Аналітики зазначають, що цей тренд посилюється на тлі зростання кількості корпоративних казначейств, орієнтованих на першу криптовалюту. Непряма експозиція до біткоїна вже стає нормою для будь-якого індексного інвестора, і з розширенням практики розміщення біткоїна на балансах великих компаній це явище лише зростатиме.

Глобальний державний пенсійний фонд Норвегії, яким управляє NBIM під контролем Міністерства фінансів, вважається найбільшим у світі, з активами близько $1,5 трлн, інвестованими в акції, облігації та нерухомість.

Google Play посилює правила для криптосервісів: необхідні ліцензії та KYC для кастодіальних гаманців

З 29 жовтня магазин застосунків Google Play оновлює свою політику щодо криптогаманців. Згідно з новими вимогами, розробники кастодіальних криптовалютних сервісів (тих, що зберігають приватні ключі користувачів) повинні будуть отримати відповідні ліцензії у понад 15 юрисдикціях, включаючи США та Європейський Союз.

Зокрема, у США такі компанії повинні будуть зареєструватися в Мережі боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) як постачальники грошових послуг (MSB). У Євросоюзі ж необхідно буде отримати статус провайдера послуг, пов'язаних з криптоактивами (CASP).

Ці вимоги зобов'язують криптосервіси впроваджувати програми протидії відмиванню грошей (AML) та проводити верифікацію користувачів за принципом «Знай свого клієнта» (KYC).

Після хвилі критики з боку криптоспільноти в мережі X представники Google уточнили, що нові правила не стосуватимуться некастодіальних гаманців (де користувачі самостійно контролюють свої приватні ключі).

«Ми оновлюємо Довідковий центр, щоб внести ясність у це питання», — йдеться в заяві Google.

Вибирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з «Мінфін»

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами