Standard Chartered прогнозує стрімке зростання Ethereum: що нового на крипторинку

Standard Chartered прогнозує стрімке зростання Ethereum: до $7 500 до кінця 2025 року та до $25 000 до 2028 року

Аналітики банку Standard Chartered значно підвищили свої цінові прогнози щодо Ethereum (ETH). Вони очікують, що вартість другої за капіталізацією криптовалюти сягне $7 500 до кінця 2025 року, а до кінця 2028 року може злетіти до $25 000. Про це повідомляє The Block з посиланням на звіт фінансової установи.

Попередні прогнози банку були значно скромнішими: $4 000 до кінця 2025 року та $7 500 до кінця 2028 року відповідно.

Голова аналітиків Standard Chartered Джеффрі Кендрік припускає, що Ethereum може оновити свій історичний максимум вже у третьому кварталі 2025 року.

Основними каталізаторами такого стрімкого зростання, згідно зі звітом, стануть активність інституційних інвесторів та позитивні зміни в нормативно-правовому полі. Зокрема, компанії, що управляють Ethereum-казначействами, вже скупили 3,8% від загальної пропозиції активу з початку червня 2025 року.

Аналітики Standard Chartered також прогнозують, що сектор стейблкоїнів може зрости до $2 трлн до кінця 2028 року. При цьому зазначається, що саме 40% комісій, які отримує мережа Ethereum, припадають на операції зі стейблкоїнами.

На момент написання новини Ethereum торгується на рівні $4 738.

До Квон визнав провину у справі про шахрайство на $40 мільярдів

Засновник Terraform Labs До Квон, ключова фігура в одному з найбільших криптовалютних крахів, визнав себе винним у двох пунктах обвинувачення у справі про шахрайство. Його визнання стосується змови з метою шахрайства та шахрайства з використанням електронних засобів зв’язку. Про це повідомляє Reuters.

Раніше, у січні, південнокорейський підприємець заперечував свою провину за дев’ятьма пунктами, включаючи шахрайство з цінними паперами та відмивання грошей. Судовий процес над ним мав розпочатися 26 січня 2026 року.

За версією прокуратури, у 2021 році До Квон ввів інвесторів в оману, заявивши, що прив’язка стейблкоїна TerraUSD до долара США була автоматично відновлена алгоритмом Terra Protocol після падіння курсу. Насправді ж він організував приховану закупівлю токена високочастотною трейдинговою компанією, щоб штучно підтримати його ціну.

«До Квон використав технологічні обіцянки та інвестиційну ейфорію навколо криптовалют, щоб здійснити одне з найбільших шахрайств в історії», — заявив федеральний прокурор Манхеттена Джей Клейтон.

Слідство стверджує, що ці неправдиві заяви та інші дії спонукали роздрібних та інституційних інвесторів купувати продукти Terraform. Це призвело до того, що ринкова капіталізація токена Luna зросла до $50 млрд навесні 2022 року. Однак подальший крах TerraUSD та Luna призвів до загальних збитків інвесторів у розмірі близько $40 млрд.

Під час судового засідання До Квон вибачився.

«Я зробив неправдиві та оманливі заяви про причину відновлення прив’язки, не розкривши роль трейдингової компанії у цьому процесі. Те, що я зробив, було неправильним», — заявив він

Вирок у справі До Квона буде винесено 11 грудня 2025 року. Максимально можливе покарання становить 25 років ув’язнення, проте прокуратура погодилася рекомендувати не більше 12 років, якщо Квон повністю визнає відповідальність.

Норвезький суверенний фонд рекордно збільшив непрямі інвестиції в біткоїн — до $862 мільйонів

Норвезький суверенний фонд добробуту (Global Government Pension Fund), один із найбільших у світі, досяг рекордного рівня непрямих інвестицій у біткоїн. Станом на 30 червня 2025 року, фонд володів еквівалентом 7161 BTC, що становить $862 млн. Це на 87,7% більше, ніж пів року тому, і майже втричі перевищує показники річної давності. Про це свідчать дані аналітичної компанії K33.

Як пояснив керівник дослідницького відділу K33 Ветле Лунде, ці розрахунки базуються на частках Norges Bank Investment Management (NBIM), який управляє фондом, у публічних компаніях, що тримають біткоїни на своєму балансі.

Найбільший внесок у зростання біткоїн-експозиції зробила компанія Strategy (раніше MicroStrategy). Її активні закупівлі біткоїна збільшили частку фонду на 3340 BTC лише за шість місяців.

На кінець червня NBIM володів 1,05% акцій Strategy на суму $1,18 млрд, що на $514 млн більше, ніж наприкінці 2024 року. Крім того, фонд тримає пакети акцій таких компаній, як Block,Coinbase, MARA та Metaplanet, які також накопичують біткоїни.

Ветле Лунде підкреслює, що така значна експозиція до біткоїна не є свідомою стратегією Норвегії. Фонд інвестує максимально диверсифіковано, і біткоїн потрапляє до його портфеля опосередковано — через акції компаній, що володіють криптоактивами.

За розрахунками K33, на кожного громадянина Норвегії припадає близько $138 непрямої частки в біткоїні через інвестиції NBIM.

Аналітики зазначають, що цей тренд посилюється на тлі зростання кількості корпоративних казначейств, орієнтованих на першу криптовалюту. Непряма експозиція до біткоїна вже стає нормою для будь-якого індексного інвестора, і з розширенням практики розміщення біткоїна на балансах великих компаній це явище лише зростатиме.

Глобальний державний пенсійний фонд Норвегії, яким управляє NBIM під контролем Міністерства фінансів, вважається найбільшим у світі, з активами близько $1,5 трлн, інвестованими в акції, облігації та нерухомість.

Google Play посилює правила для криптосервісів: необхідні ліцензії та KYC для кастодіальних гаманців

З 29 жовтня магазин застосунків Google Play оновлює свою політику щодо криптогаманців. Згідно з новими вимогами, розробники кастодіальних криптовалютних сервісів (тих, що зберігають приватні ключі користувачів) повинні будуть отримати відповідні ліцензії у понад 15 юрисдикціях, включаючи США та Європейський Союз.

Зокрема, у США такі компанії повинні будуть зареєструватися в Мережі боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) як постачальники грошових послуг (MSB). У Євросоюзі ж необхідно буде отримати статус провайдера послуг, пов'язаних з криптоактивами (CASP).

Ці вимоги зобов'язують криптосервіси впроваджувати програми протидії відмиванню грошей (AML) та проводити верифікацію користувачів за принципом «Знай свого клієнта» (KYC).

Після хвилі критики з боку криптоспільноти в мережі X представники Google уточнили, що нові правила не стосуватимуться некастодіальних гаманців (де користувачі самостійно контролюють свої приватні ключі).

«Ми оновлюємо Довідковий центр, щоб внести ясність у це питання», — йдеться в заяві Google.