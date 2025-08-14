Частка бензинових авто в Україні падає, попри стабільний попит

Українці продовжують віддавати перевагу автомобілям, що обладнані бензиновими ДВЗ, але їх частка на ринку зменшується. У липні автопарк країни поповнили близько 2,3 тис. нових авто з бензиновими двигунами. Це на 6% менше, ніж торік, повідомляє Укравтопром.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Помітно зменшилась і частка бензинових авто у загальних продажах нових легковиків.

Якщо у липні 2024 р. вони охоплювали 38% ринку нових авто, то зараз — 35%. Лідером ринку нових бензинових авто у минулому місяці став кросовер HYUNDAI Tucson.

Топ-5 моделей нових легковиків з бензиновими ДВЗ

HYUNDAI Tucson — 194 од.;

KIA Sportage — 153 од.;

MAZDA CX5 — 129 од.;

RENAULT Taliant — 125 од.;

SKODA Octavia — 94 од.

Серед імпортованих вживаних легковиків бензинові авто також утримують першість. У липні 48% вживаних легковиків, що перейшли на українські номери, були бензинові (10,8 тис.од.). Їх середній вік становив 9,8 року.

Топ-5 імпортованих вживаних бензинових авто: