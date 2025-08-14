Multi від Мінфін
14 серпня 2025, 9:56

Частка бензинових авто в Україні падає, попри стабільний попит

Українці продовжують віддавати перевагу автомобілям, що обладнані бензиновими ДВЗ, але їх частка на ринку зменшується. У липні автопарк країни поповнили близько 2,3 тис. нових авто з бензиновими двигунами. Це на 6% менше, ніж торік, повідомляє Укравтопром.

Українці продовжують віддавати перевагу автомобілям, що обладнані бензиновими ДВЗ, але їх частка на ринку зменшується.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Помітно зменшилась і частка бензинових авто у загальних продажах нових легковиків.

Якщо у липні 2024 р. вони охоплювали 38% ринку нових авто, то зараз — 35%. Лідером ринку нових бензинових авто у минулому місяці став кросовер HYUNDAI Tucson.

Топ-5 моделей нових легковиків з бензиновими ДВЗ

  • HYUNDAI Tucson — 194 од.;
  • KIA Sportage — 153 од.;
  • MAZDA CX5 — 129 од.;
  • RENAULT Taliant — 125 од.;
  • SKODA Octavia — 94 од.

Серед імпортованих вживаних легковиків бензинові авто також утримують першість. У липні 48% вживаних легковиків, що перейшли на українські номери, були бензинові (10,8 тис.од.). Їх середній вік становив 9,8 року.

Топ-5 імпортованих вживаних бензинових авто:

  • VOLKSWAGEN Golf — 673 од.;
  • AUDI Q5 — 580 од.;
  • VOLKSWAGEN Tiguan — 578 од.;
  • NISSAN Rogue — 549 од.;
  • AUDI A4 — 410 од.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
