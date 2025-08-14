Payoneer запроваджує блокчейн-технологію Citi для глобальних переказів у режимі 24/7

Payoneer оголосила про співпрацю з Citi з метою запуску миттєвих внутрішньокорпоративних казначейських переказів на базі блокчейну через Citi® Token Services, платформу токенізованої ліквідності та платежів. Про це йдеться у повідомленні компанії.

Що це значить

Це рішення дозволяє Payoneer переводити кошти між своїми глобальними рахунками у філіях, що беруть участь у програмі, з більшою швидкістю, автоматизацією та прозорістю.

Такий крок є важливим етапом довгострокового зобов’язання Payoneer модернізувати свою фінансову інфраструктуру через цілеспрямовані інновації.

Співпраця з Citi передбачає використання блокчейн-рішення для переміщення коштів між рахунками, що належать Payoneer, зменшуючи залежність від традиційних платіжних методів та затримок, спричинених банківськими обмеженнями, святковими днями та вихідними.

Це продовження вже наявної співпраці Payoneer та Citi, яка охоплює використання глобальних банківських послуг, зокрема Banking as a Service, а також можливостей для міжнародних платежів та операцій з обміну валют.

Очікувані переваги цієї інфраструктури:

Миттєва глобальна ліквідність: переказ коштів 24/7 між підрозділами Payoneer на ринках США, Великої Британії та Сингапуру, скорочуючи затримки та усуваючи обмеження, пов’язані з вихідними або святами.

Підвищена ефективність казначейських операцій: швидкі, прозорі та автоматизовані внутрішньокорпоративні перекази, що оптимізують управління готівкою та зменшують валютні ризики завдяки програмованим розрахункам на основі блокчейну.

Проста інтеграція: сучасні API та блокчейн-протоколи дозволяють легко інтегрувати рішення з наявними казначейськими та платіжними системами, мінімізуючи потребу у складних змінах інфраструктури та скорочуючи час виходу на ринок.

«Citi Token Services змінює підхід наших глобальних клієнтів до управління ліквідністю та платежами, забезпечуючи цілодобовий транскордонний доступ у режимі реального часу та суттєво підвищуючи ефективність, — коментує Райан Рагг, керівниця напряму цифрових активів, казначейства та торгових рішень компанії Citi. — У стрімко змінюваному цифровому банківському середовищі ми раді співпрацювати з клієнтами, такими як Payoneer, щоб пропонувати безпечні, масштабовані та прозорі платіжні рішення по всьому світу».

Запущена у 2024 році, платформа Citi Token Services дозволяє здійснювати багатомільйонні транзакції та забезпечує постійну міжнародну ліквідність і платежі між філіями Citi, що беруть участь у програмі.

З моменту запуску через неї було проведено операції на мільярди доларів. Citi Token Services працює у філіях США, Великої Британії, Сінгапуру та Гонконгу з переказами в доларах США (USD).