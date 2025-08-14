Payoneer запроваджує блокчейн-технологію Citi для глобальних переказів у режимі 24/7

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
14 серпня 2025, 9:37

Payoneer запроваджує блокчейн-технологію Citi для глобальних переказів у режимі 24/7

Payoneer оголосила про співпрацю з Citi з метою запуску миттєвих внутрішньокорпоративних казначейських переказів на базі блокчейну через Citi® Token Services, платформу токенізованої ліквідності та платежів. Про це йдеться у повідомленні компанії.

Payoneer оголосила про співпрацю з Citi з метою запуску миттєвих внутрішньокорпоративних казначейських переказів на базі блокчейну через Citi® Token Services, платформу токенізованої ліквідності та платежів.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що це значить

Це рішення дозволяє Payoneer переводити кошти між своїми глобальними рахунками у філіях, що беруть участь у програмі, з більшою швидкістю, автоматизацією та прозорістю.

Такий крок є важливим етапом довгострокового зобов’язання Payoneer модернізувати свою фінансову інфраструктуру через цілеспрямовані інновації.

Співпраця з Citi передбачає використання блокчейн-рішення для переміщення коштів між рахунками, що належать Payoneer, зменшуючи залежність від традиційних платіжних методів та затримок, спричинених банківськими обмеженнями, святковими днями та вихідними.

Це продовження вже наявної співпраці Payoneer та Citi, яка охоплює використання глобальних банківських послуг, зокрема Banking as a Service, а також можливостей для міжнародних платежів та операцій з обміну валют.

Очікувані переваги цієї інфраструктури:

  • Миттєва глобальна ліквідність: переказ коштів 24/7 між підрозділами Payoneer на ринках США, Великої Британії та Сингапуру, скорочуючи затримки та усуваючи обмеження, пов’язані з вихідними або святами.
  • Підвищена ефективність казначейських операцій: швидкі, прозорі та автоматизовані внутрішньокорпоративні перекази, що оптимізують управління готівкою та зменшують валютні ризики завдяки програмованим розрахункам на основі блокчейну.
  • Проста інтеграція: сучасні API та блокчейн-протоколи дозволяють легко інтегрувати рішення з наявними казначейськими та платіжними системами, мінімізуючи потребу у складних змінах інфраструктури та скорочуючи час виходу на ринок.

«Citi Token Services змінює підхід наших глобальних клієнтів до управління ліквідністю та платежами, забезпечуючи цілодобовий транскордонний доступ у режимі реального часу та суттєво підвищуючи ефективність, — коментує Райан Рагг, керівниця напряму цифрових активів, казначейства та торгових рішень компанії Citi. — У стрімко змінюваному цифровому банківському середовищі ми раді співпрацювати з клієнтами, такими як Payoneer, щоб пропонувати безпечні, масштабовані та прозорі платіжні рішення по всьому світу».

Запущена у 2024 році, платформа Citi Token Services дозволяє здійснювати багатомільйонні транзакції та забезпечує постійну міжнародну ліквідність і платежі між філіями Citi, що беруть участь у програмі.

З моменту запуску через неї було проведено операції на мільярди доларів. Citi Token Services працює у філіях США, Великої Британії, Сінгапуру та Гонконгу з переказами в доларах США (USD).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 19 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами