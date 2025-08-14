Binance «розганяє» криптопроєкт родини Трампа — WSJ

Обсяг криптовалюти USD1, що належить сім'ї Трампа, з листопада 2024 року зріс у ціні до $4,5 млрд. Як пише The Wall Street Journal, зростання вартості забезпечила платформа PancakeSwap , створена співробітниками Binance : вона стимулювала трейдерів торгувати USD1 через конкурси з призами до $1 млн, що збільшило обіг монети.

Деталі

Стейблкоїн USD1 був запущений World Liberty у березні 2025 року. Це флагманський актив компанії, що є цифровою монетою, забезпеченою 1:1 доларами США. World Liberty, 40% якої належить родині Трампа, інвестує долари, що забезпечують стейблкоїн, у держоблігації та фонди грошового ринку, не виплачуючи відсотки власникам.

Як пише WSJ, вартість об'єму стейблкоїну USD1, що належить сім'ї Трампа, з моменту президентських виборів зросла до приблизно $4,5 млрд за поточною ринковою ціною.

Зараз у обігу перебуває понад $2 млрд USD1, що, за оцінкою газети, приносить сім'ї президента близько $80 млн доходу на рік.

PancakeSwap — «малопомітна» криптобіржа, побудована на блокчейні Binance, була створена всередині компанії в 2020 році і досі нею «тихо адмініструється».

За даними газети, з кінця травня 2025 року обсяг торгів USD1 на платформі зріс з десятків мільйонів доларів на день до $1 млрд, причому на PancakeSwap припадає понад 90% усіх операцій з цією монетою.

«Онлайн-платформа PancakeSwap служить своєрідним інкубатором, залучаючи трейдерів до використання монет, випущених основною криптокомпанією родини Трампів. Чим активніше використовується флагманська монета World Liberty — USD1, тим вищий попит на збільшення її обігу і тим більший прибуток для World Liberty та її власників, включаючи сім'ю Трампа», — стверджується у матеріалі WSJ.

Щоб підштовхнути інтерес трейдерів, платформа пропонувала щедрі винагороди: наприклад, призи до $1 млн у рамках кампанії Liquidity Drive за максимальний обсяг торгів. За такою ж схемою, наприклад, казино дають фішки новим клієнтам, а брокери дарують перші безкоштовні угоди.

Binance також допомагала USD1 іншими способами: близько десятка токенів, що торгуються з USD1, потрапили до програми Binance Alpha, яка просуває нові проєкти та рекомендує їм торгувати на PancakeSwap.

Але Binance відіграла ключову роль у розгоні токена ще до запуску кампанії з грошовими винагородами. Великий поштовх проєкт отримав, коли Binance прийняла інвестицію в $2 млрд у монетах World Liberty, що збільшило обсяг обігу стейблкоїну в 15 разів і зробило його одним із найбільших у світі. Ці активи, як пише WSJ, продовжують зберігатися на платформі Binance, і поки вони не переведені в готівку, World Liberty отримує дохід від вкладення що забезпечують їх доларів в облігації і фонди грошового ринку.

Незважаючи на публічну критику Китаю з боку Трампа, його криптопроєкт тісно пов'язаний із учасниками крипторинка, які мають зв'язки з Піднебесною, стверджує WSJ.

Сайт PancakeSwap зареєстрований у Шанхаї, серед великих інвесторів World Liberty — гонконгський мільярдер Джастін Сан. При цьому Binance, чий найбільший ринок — Китай, стверджує, що не є китайською компанією. У серпні Ерік Трамп планує зустрічі з партнерами у Гонконгу на тлі переговорів щодо залучення інвестицій від HashKey, пов'язаної з китайським конгломератом Wanxiang Group.

Представник World Liberty відмовився від коментарів. Binance та PancakeSwap не відповіли на запити про коментарі. Прес-секретар Білого дому Каролайн Левітт заявила, що «постійні спроби ЗМІ сфабрикувати конфлікт інтересів безвідповідальні» і що «ні президент, ні його родина ніколи не брали участі і не братимуть участі у конфліктах інтересів».

Нагадаємо

У липні 2025 року Bloomberg повідомляв, що Binance також написала код для криптопроєкту сім'ї Трампа, причому сталося це незадовго до прохання засновника компанії Чанпен Чжао про помилування, яке може задовольнити лише президент США.

Джерела агентства стверджували, що криптобіржа написала програмний код для стейблкоіна USD1, запущеного компанією World Liberty Financial. Критики вказували на потенційний конфлікт інтересів, оскільки Трамп є єдиною людиною, здатною надати помилування засновнику Binance.

«З часів Громадянської війни ми не мали ситуації, щоб особисті фінансові інтереси президента так явно конфліктували з його посадовими обов'язками», — наводив Bloomberg слова колишнього головного радника Білого дому з питань етики Річарда Пейнтера.

Засновник і основний власник Binance Чанпен Чжао, статки якого оцінюються більш ніж у $70 млрд, провів чотири місяці у в'язниці в США минулого року після того, як компанія погодилася виплатити штраф $4,3 млрд за перетворення на глобальний центр відмивання грошей для злочинців, терористів та порушників санкцій.

За даними видання, нещодавно він найняв лобіста та друга Дональда Трампа-молодшого Чеса Макдавелла, щоб просувати ідею помилування, повідомило джерело WSJ, знайоме із ситуацією.