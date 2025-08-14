Goldman Sachs заявив про новий бум мемних акцій у США

Зростання фондового ринку США до історичного максимуму збіглося зі зростанням покупок з боку роздрібних інвесторів, і це може означати, що настав час вкладатися в мемні акції. Про це заявили у Goldman Sachs, пише CNBC.

Стратег інвестбанку Джон Маршалл зазначив, що в останні тижні спостерігається відновлення активності роздрібних покупців акцій, що входять до індексів S&P 500 і Nasdaq 100. У Goldman Sachs вважають, що таке явище як мемні акції поширилося на компанії з великою капіталізацією.

«З огляду на зростання роздрібної торгівлі, ми бачимо потенційну можливість посилення асиметрії зростання акцій з високим рівнем участі роздрібних продавців у найближчі тижні», — сказав Джон Маршалл.

За даними Goldman Sachs, серед акцій S&P 500 найбільше роздрібних покупців за останній місяць спостерігалося у наступних компаній:

розробник програмного забезпечення Palantir;

виробник мікросхем Advanced Micro Devices;

фінансова компанія KeyCorp;

розробник комп'ютерних ігор Electronic Arts;

хімічна компанія Albemarle;

логістична компанія UPS;

медіа-холдинг Warner Bros Discovery.

«Наші дані показують, що останні кілька тижнів роздрібні інвестори були більше зосереджені на компаніях малої капіталізації у сфері криптовалют, штучного інтелекту, роздрібної торгівлі та квантових обчислень, ніж на компаніях з високою капіталізацією. Професійні інвестори також активізували свою участь через канали ф'ючерсів, свопів та опціонів… і ми бачимо подальше зростання, оскільки ймовірність зниження ставки у вересні зросла», — зазначив Джон Маршалл.

13 серпня індекс MSCI All Country World Equity Index, до якого входять компанії з великою та середньою капіталізацією країн із розвиненими ринками, досяг історичного максимуму.

Як зазначив Reuters, інвестори позитивно відреагували на дані про слабку інфляцію та ознаки стійкості у найбільших економіках. Крім того, очікування зниження процентної ставки у США підтримали попит на ризикові активи.

Американські індекси S&P 500 і Nasdaq Composite також досягли рекорду: за даними на 21:17, вони додали 0,16%, до 6456,33 пунктів і 0,11%, до 21 705,59 пунктів відповідно.

Нагадаємо

Мемними називають акції, котирування яких цілеспрямовано розганяються приватними інвесторами поза прив'язкою до фундаментальних показників бізнесу.

