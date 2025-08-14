«Кабмін дозволив бронювати всіх працівників критично важливих підприємств на прифронтових територіях»

Кабінет міністрів 13 серпня схвалив зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних. Передбачено можливість стовідсоткового бронювання працівників критично важливих підприємств у зонах можливих чи активних бойових дій. Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

Що це значить

«Це рішення дозволяє підтримати бізнес, який працює в найскладніших умовах, і водночас забезпечити потреби оборони. Ми створюємо механізм, який гнучко реагує на виклики та дає змогу підприємствам продовжувати свою діяльність навіть під час активних бойових дій», — зазначив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

Згідно зі змінами, до 100% військовозобов'язаних можуть бути заброньовані на підприємствах, які офіційно визнані критично важливими та фактично працюють на територіях можливих або активних бойових дій, без установленої дати завершення.

Перелік таких територій веде Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

Зміна ліміту бронювання здійснюватиметься через портал «Дія» державним органом, який визнав підприємство критично важливим, на підставі звернення обласної військової адміністрації за місцем фактичної діяльності підприємства.