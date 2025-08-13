Долар та євро подорожчали на міжбанку 13 серпня. Європейська валюта зросла на 8 копійок. Про це свідчать результати торгів.
13 серпня 2025, 17:43
Долар та євро подорожчали на міжбанку
|
Відкриття 13 серпня
|
Закриття 13 серпня
|
Зміни
|
41,47/41,50
|
41,50/41,53
|
3/3
|
48,49/48,51
|
48,57/48,59
|
8/8
Середній курс на готівковому ринку: 41,25−41,75 грн/долар, 48,10−48,80 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 41,40−41,50, євро — 48,40−48,60 грн.
