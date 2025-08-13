Держбюджет-2025: Комітет Ради погодив додаткові 37 мільярдів на невійськові потреби

Комітет Верховної Ради з питань бюджету схвалив до розгляду у другому читанні законопроєкт № 13439−3 про внесення змін до закону про державний бюджет України на 2025 рік. Про це голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«Бюджетний комітет рекомендує Раді ухвалити законопроект 13439−3 в другому читанні — тепер він стосується переважно невійськових видатків», — зазначила вона.

Основні зміни

Серед основних статей, на які пропонується збільшити видатки:

+25,7 млрд грн — збільшення поповнення резервного фонду держбюджету (непередбачувані військові і гуманітарні видатки),

+4,3 млрд грн для Мінцифри, з яких:

1,4 млрд грн — нова програма Мінцифри для закупівлі спеціальної техніки, дронів та обладнання для тестування в бойових умовах,

2,8 млрд грн — гранти на розвиток виробництва у сфері defense tech.

+4,6 млрд грн — харчування учнів початкових класів в УСІХ областях та 5−11 класів на прифронтових територіях,

+3,2 млрд грн — закупівля лікарських засобів для лікування коштом держави пацієнтів з онкологічними захворюваннями, вірусними гепатитами, рідкісними захворюваннями, гемофілією тощо.

+1,5 млрд грн — субвенція місцевим бюджетам для розбудови мережі військових ліцеїв, які забезпечують патріотичне виховання дітей,

+1,2 млрд грн — підтримка ветеранів війни і їхніх родин (виплата грошової допомоги і компенсації за страховими полісами (автоцивілкою).

Підтримка ВПО

Окремо передбачено рішення для підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО):

+1 млрд грн — перерозподіляється на будівництво нового житла або реконструкцію приміщень для проживання ВПО;

— перерозподіляється на будівництво нового житла або реконструкцію приміщень для проживання ВПО; передбачена можливість використання органами місцевого самоврядування вільних залишків коштів на рахунках для придбання житла або надання кредитів на житло для ВПО.

«Ці додаткові видатки збалансовано за рахунок скорочення інших невійськових видатків на 36,7 млрд грн (з яких 33,6 млрд грн — це скорочення обслуговування державного боргу), а також переспрямування зарахування частини податку на прибуток банків з бюджету міста Києва до загального фонду державного бюджету (8 млрд грн)», — підкреслила додала Підласа.

Верховна Рада розгляне цей проект закону наступного тижня.