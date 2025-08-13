Ціна токена біржі OKX злетіла на 200% після спалювання 50% пропозиції на $7,6 мільярда

Криптовалютна біржа OKX провела одноразове спалювання 65,26 мільйона своїх нативних токенів OKB, що еквівалентно $7,6 мільярда. Цей крок скоротив загальну пропозицію токена більш ніж на 50% і спровокував вибухове зростання його ціни. Про це пише CoinDesk.

Рекордна ціна та сплеск активності

Ефект від спалювання, що є одним із найбільших дефляційних заходів в історії біржових токенів, був миттєвим. Ціна OKB підскочила з $46 до рекордного максимуму в $142.

Торговельна активність також продемонструвала аномальне зростання. Добовий обсяг торгів злетів на 13 000% до $723 мільйонів.

Нова токеноміка та фокус на X Layer

В результаті спалювання максимальна пропозиція токенів OKB була назавжди скорочена до 21 мільйона, що відповідає максимальній кількості біткоїнів.

Як зазначають у компанії, подальша динаміка ціни залежатиме від успішного розвитку власного блокчейну біржі — X Layer, де OKB є нативним токеном. OKX планує збільшити швидкість транзакцій у своїй мережі, знизити комісії (газ) та поступово вивести з обігу токени OKB старого стандарту на базі Ethereum, обмінявши їх на нову версію на X Layer.

Що таке «спалювання» токенів і чому воно підвищує ціну?

Спалювання токенів — це процес навмисного та незворотного вилучення певної кількості криптовалютних токенів з обігу. Технічно це реалізується шляхом відправлення токенів на «адресу для спалювання» — гаманець, у якого немає і ніколи не буде приватного ключа. Це означає, що відправлені на нього монети втрачені назавжди.

Основна мета спалювання — створення дефляційного ефекту.

Зменшення пропозиції: Коли кількість токенів в обігу зменшується, кожен токен, що залишився, стає рідкіснішим.

Зростання ціни: За законами попиту та пропозиції, якщо попит на актив залишається тим самим або зростає, а його пропозиція скорочується, його ціна має тенденцію до зростання.

Токени, які призначені для спалювання завжди належать самій біржі. Вона може викупити їх у інвесторів.

Багато криптопроєктів, зокрема біржа Binance зі своїм токеном BNB, використовують механізм регулярного (наприклад, щоквартального) спалювання, щоб підвищити привабливість свого нативного токена. Одноразове спалювання більш ніж 50% пропозиції, яке здійснила OKX, є надзвичайно потужним дефляційним шоком.

