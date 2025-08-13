Глобальні продажі електромобілів сповільнилися у липні: Китай гальмує, Європа набирає оберти

У липні 2025 року світові продажі електромобілів продемонстрували найнижчі темпи зростання з січня, збільшившись на 21% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Загалом ринок електромобілів (BEV) та плагін-гібридів (PHEV) сягнув 1,6 мільйона одиниць. Про це повідомляє Укравтопром з посиланням на дані Rho Motion.

Китай: уповільнення через субсидії

Китай залишається найбільшим автомобільним ринком світу, де продається понад половина всіх BEV та PHEV. Проте у липні зростання продажів електромобілів тут сповільнилося до 12% (проти середніх 36% на місяць у першому півріччі).

Це пов'язано з тимчасовим призупиненням деяких урядових програм субсидування. Очікується, що вже з серпня продажі в Китаї знову почнуть активно зростати завдяки надходженню нових коштів на субсидії.

Європа та інші ринки компенсують падіння

Попри китайське уповільнення, відносно помірне глобальне зниження темпів зростання свідчить про те, що інші ринки компенсують частину цих втрат. Зокрема, європейські продажі суттєво зросли, завдяки державним стимулам, спрямованим на прискорення декарбонізації:

Європа: продажі зросли на 48% до близько 390 тис. одиниць.

Північна Америка: зростання на 10% до понад 170 тис. одиниць.

Інші регіони світу: стрибок на 55% до понад 140 тис. автомобілів.

Водночас майбутнє скорочення податкових пільг у США на купівлю або лізинг нових електромобілів наприкінці вересня може негативно позначитися на попиті в Північній Америці.

