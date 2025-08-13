Казахстан запустив перший у Центральній Азії спотовий біткоїн-ETF

Казахстанська інвестиційна компанія Fonte Capital представила перший у Центральній Азії спотовий біржовий фонд на біткоїн — Fonte Bitcoin Exchange Traded Fund OEIC (BETF). Торги фондом стартували 13 серпня на Astana International Exchange (AIX) під тікером BETF.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо

Кожна акція BETF фізично забезпечена біткоїном, зберіганням якого займається американський кастодіан BitGo Trust.

Активи застраховані на суму до $250 млн, з використанням холодного офлайн-зберігання та захищених сховищ для зниження ризиків зламу чи втрати коштів.

Фонд регулюється Міжнародним фінансовим центром «Астана» (AIFC), який, за словами його представників, може забезпечити захист активів від заморожування через міжнародні санкції та зменшити залежність від іноземних емітентів.

AIFC вже впровадив правову базу для цифрових активів, дозволяючи роботу ліцензованих бірж, кастодіанів та інвестиційних продуктів у своїй юрисдикції.

У Fonte Capital зазначили, що BETF надасть інвесторам «простий спосіб додати біткоїн у портфель, зберігаючи високий рівень контролю та надійності».