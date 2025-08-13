Білий дім висунув кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру, назвавши його «президентом миру». Про це йдеться у заяві Білого дому.
13 серпня 2025, 16:06
Білий дім офіційно висунув Трампа на Нобелівську премію миру
«Президент Дональд Трамп є президентом миру», — йдеться в заяві.
Серед тих, хто підтримав кандидатуру американського лідера:
- прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян;
- президент Азербайджану Ільхам Алієв;
- прем'єр-міністр Камбоджі Хун Манет;
- президент Габону Бріс Олігі Нгема;
- прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху;
- уряд Пакистану;
- міністр закордонних справ Руанди Олів'є Ндухунгіре.
