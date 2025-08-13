Китайська Evergrande повернула частину боргів, продавши картину Моне

Збанкрутіла China Evergrande при сукупних зобов'язаннях у 2,4 трлн юанів ($250 млрд) за 18 місяців ліквідації змогла повернути кредиторам лише $255 млн, пише Financial Times з посиланням на керуючих Alvarez & Marsal.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

До списку реалізованих активів увійшли автомобілі, членства у клубах, облігації приватних шкіл та картина Клода Моне. Яке саме полотно продали, FT встановити не вдалося.

Ця сума складає менше 1% від активів групи у 2022 році. У січні 2024 року суд у Гонконзі розпорядився ліквідувати гонконзьку структуру Evergrande, припинивши переговори щодо реструктуризації з офшорними власниками облігацій.

Керуючими були призначені Тіффані Вонг та Едвард Міддлтон з Alvarez & Marsal, проте їхній контроль поширюється в основному на закордонні активи, оцінені в $3,5 млрд.

Газета зазначає, що більшість майна забудовника перебуває у материковому Китаї, де діє окреме законодавство. При цьому пріоритет влади у Пекіні — завершення незакінчених будівельних проєктів на тлі затяжного спаду цін на нерухомість, який триває вже четвертий рік.

За даними Alvarez & Marsal, із $255 млн, які вдалося повернути, $11 млн припадає на гонконзьку холдингову компанію та $244 млн на дочірні структури, з яких $167 млн вже реалізовано. Ліквідатори попереджають, що розраховувати на отримання усієї суми не варто.

Читайте також: Біржа Гонконгу припинить листинг акцій забудовника China Evergrande

Нагадаємо

Evergrande мала 1300 будівельних проєктів у більш ніж 280 містах. У 2023 році влада Китаю звинуватила її у завищенні виручки на 80 млрд юанів у 2019−2020 роках. Ліквідатори також подали позов проти PwC China, оштрафованої торік на 441 млн юанів та тимчасово відстороненої від роботи.

«Вартість конкурсної маси компанії — її активів та зобов'язань — настільки невизначена, що ліквідатори не можуть дати жодних прогнозів щодо дивідендних виплат на даний момент», — йдеться в заяві Alvarez & Marsal.

За даними FT, ситуація з Evergrande відображає ширшу кризу: на сьогодні інвестори повернули менше 1% із приблизно $150 млрд офшорних боргів китайських девелоперів, незважаючи на багаторічні переговори. На початку серпня суд у Гонконгу розпорядився ліквідувати China South City — меншого за розміром забудовника, але найбільшого після Evergrande.