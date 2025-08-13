У другому кварталі 2025 року росія зіткнулася зі значним збільшенням прострочених платежів за кредитами. Заборгованість за іпотекою підскочила на 97% порівняно з минулим роком, досягнувши 95 мільярдів рублів (приблизно $1,19 млрд). Прострочення за автокредитами зросло на 85%, склавши 32 мільярди рублів (близько $400 млн). Про це повідомляє Центр протидії дезінформації з посиланням на дані Об'єднаного кредитного бюро (ОКБ).

Таке погіршення ситуації є наслідком комбінації кількох негативних факторів:

Рекордно високі відсоткові ставки. Реальні ставки перевищують 30%, що робить кредити надзвичайно дорогими.

Зростання споживчих витрат. Інфляція та збільшення вартості життя зменшують купівельну спроможність населення.

Масова видача ризикових кредитів. У 2023−2024 роках банки активно видавали позики людям, які мали високий ризик несплати.

Багатьом російським сім'ям вже не вистачає коштів на щомісячні кредитні платежі, що свідчить про погіршення фінансового стану населення.

Прогноз

Експерти прогнозують, що в найближчі місяці рівень прострочення може зрости ще вдвічі. Це, своєю чергою, призведе до збільшення кількості банкрутств, втрати майна та загострення соціальної напруги в країні.

Незважаючи на заяви Кремля та підконтрольних йому фінансових установ про зростання доходів росіян та стабільність економіки, реальні показники свідчать про протилежне — боргове навантаження населення неухильно зростає.