Компанія Kodak із 133-річною історією попередила про ризик банкрутства

Компанія Eastman Kodak, 133-річний піонер у галузі фотографії, попередила інвесторів про те, що може не вижити. У своєму фінансовому звіті за другий квартал компанія заявила, що існують «істотні сумніви щодо її здатності продовжувати діяльність». Про це повідомляє CNN.

Фінансові труднощі

У звіті Kodak зазначається, що компанія не має «гарантованого фінансування або доступної ліквідності» для погашення своїх боргових зобов'язань на суму близько $500 мільйонів. Щоб знайти кошти, компанія планує припинити виплати до свого пенсійного плану.

Попри кризу, CEO Kodak заявив, що компанія «продовжувала досягати прогресу у виконанні довгострокового плану». У коментарі CNN представник Kodak висловив упевненість, що компанія зможе виплатити значну частину боргу та рефінансувати решту.

Проте ринки відреагували на попередження вкрай негативно: у вівторок акції Eastman Kodak (KODK) впали більш ніж на 25%.

Історія злетів та падінь

Компанія Kodak, заснована Джорджем Істменом, понад століття домінувала на ринку фотографії. У 1970-х роках їй належало 90% ринку плівки та 85% ринку фотоапаратів у США.

Парадоксально, але падіння компанії було спричинене технологією, яку вона сама ж і винайшла: у 1975 році Kodak представила перший у світі цифровий фотоапарат. Однак компанія не змогла адаптуватися до нової цифрової ери та заробити на своєму винаході. У 2012 році вона оголосила про банкрутство.

У 2020 році Kodak пережив короткий злет, коли уряд США обрав її для виробництва фармацевтичних інгредієнтів, однак цей проєкт не приніс тривалого успіху. Наразі компанія продовжує виробляти плівки та хімікати для бізнесу, а також ліцензує свій бренд для споживчих товарів.