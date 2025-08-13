Китай запроваджує санкції проти двох банків ЄС у відповідь на дії Європи

Пекін дотримав обіцянки відповісти на санкції Європейського Союзу, спрямовані проти китайських фінансових установ через повномасштабне вторгнення росії в Україну. Китай запровадив санкції проти двох банків, розташованих у ЄС. Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно із заявою Міністерства комерції Китаю, до списку контрзаходів було включено литовські UAB Urbo Bankas та AB Mano Bankas. Цей крок забороняє китайським організаціям та приватним особам здійснювати транзакції, співпрацю та будь-яку іншу діяльність з цими фінансовими установами.

У своєму окремому повідомленні міністерство висловило надію, що ЄС «цінуватиме свої відносини з Китаєм, виправить свої неправомірні дії та припинить завдавати шкоди інтересам нації».

Олоф Гілл, речник Європейської Комісії з питань економічної безпеки, заявив, що після офіційного отримання ЄС детально вивчить ці заходи, перш ніж ухвалювати рішення щодо будь-яких подальших кроків.

«ЄС вже конструктивно взаємодіє з Китаєм з питання санкціонованих китайських організацій і готовий знайти взаємоприйнятне рішення, яке зрештою може призвести до виключення банків зі списку», — зазначив він.

Санкції ЄС проти китайських банків

Минулого місяця Європейський Союз запровадив санкції проти двох китайських банків (Heihe Rural Commercial Bank та Heilongjiang Suifenhe Rural Commercial Bank) та п'яти компаній, розташованих в Азії, у рамках останнього пакета заходів проти Москви.

В ЄС зазначили, що ці банки потрапили під обмеження за надання послуг, що сприяли обходу санкцій, зокрема через криптовалютні операції.

Тісні зв'язки Китаю з росією вже призводили до подібних обмежувальних заходів з боку США, змушуючи китайські банки переглядати свої бізнес-моделі та клієнтів.

Раніше деякі державні банки Китаю посилили обмеження на фінансування російських клієнтів після того, як США дозволили вторинні санкції щодо закордонних фінансових фірм, які допомагають воєнним зусиллям рф.

Напруженість між Китаєм та Литвою

Хоча Пекін не назвав конкретної причини вибору саме литовських банків, цей крок відбувається на тлі тривалої напруженості між Китаєм та Литвою.

Минулого року Литва вислала трьох співробітників посольства Китаю, заявивши, що вони не були акредитовані. Пекін раніше вже знижував рівень дипломатичних відносин з Литвою у відповідь на рішення Вільнюса дозволити відкриття представництва Тайваню.

Відносини між Пекіном та Брюсселем також були напруженими останніми роками через підтримку Китаєм війни росії проти України та торговельні розбіжності.