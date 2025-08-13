Multi від Мінфін
13 серпня 2025, 12:38

Влада США таємно встановлює трекери у партії ШІ-чипів для відстеження їх поставок до Китаю — ЗМІ

Влада США таємно розміщує пристрої для відстеження місцезнаходження у деяких партіях передових чипів для штучного інтелекту, які мають високий ризик незаконного перенаправлення до Китаю. Про це у середу, 13 серпня, повідомляє Reuters.

Влада США таємно розміщує пристрої для відстеження місцезнаходження у деяких партіях передових чипів для штучного інтелекту, які мають високий ризик незаконного перенаправлення до Китаю.

Як працює схема

За даними джерел, ці заходи спрямовані на виявлення шляхів, якими ШІ-чипи потрапляють до Китаю в обхід американських експортних обмежень. Вони застосовуються лише до окремих партій, що перебувають під розслідуванням.

Трекери допомагають збирати докази проти компаній та осіб, які заробляють на порушенні експортного контролю. За словами п'яти інших джерел, що працюють у ланцюзі постачання ШІ-серверів, вони знають про використання трекерів у партіях серверів від таких виробників, як Dell та Super Micro, які містять чипи від Nvidia та AMD.

Пристрої зазвичай ховають в упаковці, а іноді — навіть усередині самих серверів. В одному з випадків у 2024 році в партії серверів Dell були виявлені як великі трекери на коробках, так і менші, приховані всередині.

Реакція компаній та влади

У компанії Dell заявили, що їм невідомо про ініціативу уряду США розміщувати трекери в їхній продукції. У Super Micro відмовилися коментувати свої практики безпеки. Міністерство торгівлі США, ФБР та інші відомства також не надали коментарів.

Джерела, що займаються перепродажем чипів у Китаї, підтвердили, що вони знають про існування таких пристроїв і регулярно ретельно перевіряють отримані партії серверів на наявність трекерів.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
