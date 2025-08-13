Банки в межах реалізації меморандуму про готовність фінансувати відновлення енергетичної інфраструктури, постраждалої внаслідок масованих атак рф, забезпечили фінансування проєктів бізнесу на відновлення генерації енергетики потужністю 993 МВт, повідомляє НБУ.
13 серпня 2025, 12:37
Банки видали кредитів на відновлення енергетики на 26,2 млрд гривень
За даними опитування банків, окрім генерації енергії за період з 1 червня 2024 року до 1 серпня 2025 року банки забезпечили фінансування проєктів бізнесу зі зберігання енергії та генерації тепла на 389 МВт.
Загалом за цей період банки забезпечили фінансування проєктів із відновлення енергетики в 21 області країни на 26,2 млрд грн, зокрема 1 998 кредитів бізнесу на 24,7 млрд грн та 9 645 — населенню на 1,4 млрд грн.
Валовий портфель «енергетичних» кредитів юридичним особам з урахуванням їх погашення станом на 01 серпня сягнув 16,6 млрд грн, фізичним особам — 1,2 млрд грн.
