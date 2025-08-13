Банки видали кредитів на відновлення енергетики на 26,2 млрд гривень

Банки в межах реалізації меморандуму про готовність фінансувати відновлення енергетичної інфраструктури, постраждалої внаслідок масованих атак рф, забезпечили фінансування проєктів бізнесу на відновлення генерації енергетики потужністю 993 МВт, повідомляє НБУ .

За даними опитування банків, окрім генерації енергії за період з 1 червня 2024 року до 1 серпня 2025 року банки забезпечили фінансування проєктів бізнесу зі зберігання енергії та генерації тепла на 389 МВт.

Загалом за цей період банки забезпечили фінансування проєктів із відновлення енергетики в 21 області країни на 26,2 млрд грн, зокрема 1 998 кредитів бізнесу на 24,7 млрд грн та 9 645 — населенню на 1,4 млрд грн.

Валовий портфель «енергетичних» кредитів юридичним особам з урахуванням їх погашення станом на 01 серпня сягнув 16,6 млрд грн, фізичним особам — 1,2 млрд грн.