Індія стала найменш привабливим ринком Азії для інвесторів

Індія за три місяці перетворилася з найпривабливішого азіатського фондового ринку на найменш привабливий для керуючих активами на тлі ескалації тарифної війни президента США Дональда Трампа. Про це пише Bloomberg із посиланням на результати опитування Bank of America.

Що відомо

В останньому дослідженні 30% фондових менеджерів заявили, що низько оцінюють потенціал ринку Індії, слідом йдуть Таїланд з 20% і Малайзія з 10%. Найкраще показала себе Японія, друге місце зайняв Китай, повідомляє банк. В опитуванні взяли участь 99 респондентів із активами $183 млрд.

Це кардинально відрізняється від травневого дослідження, коли Індія витіснила Японію з першого місця завдяки статусу безпечної гавані під час першої хвилі тарифів Трампа.

Зміна настроїв щодо $5-трильйонного ринку акцій відображає зростання стурбованості інвесторів рішенням Трампа подвоїти мита на товари південноазіатської країни як санкції за купівлю російської нафти, зазначило агентство.

Стратеги Bank of America на чолі з Рітешем Самадхією відзначають вплив оголошених президентом Трампом 50% тарифів на Індію. Це контрастує з іншими регіональними ринками, включаючи Китай, де тон став оптимістичнішим.

Торгові побоювання, слабка звітність та завищені оцінки змусили глобальні фонди вивести близько $4 млрд із індійських акцій цього кварталу. При цьому місцеві інститути та роздрібні інвестори наростили покупки — індійські взаємні фонди залучили рекордні 427 млрд рупій ($4,9 млрд.) чистого припливу в липні.