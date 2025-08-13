Трампа змушує Швейцарію переглянути свою роль нейтральної країни

Політика президента США Дональда Трампа щодо торговельних мит, яка змінила глобальні ланцюги постачання та перевірила на міцність старі альянси, змусила Швейцарію розпочати болісну переоцінку своєї ролі у світі. Запровадження 39%-го мита на швейцарський експорт спровокувало в країні гостру дискусію про те, чи є її багатовікова модель нейтралітету життєздатною в новому, силовому світовому порядку. Про це пише WSJ.

Шок

Запровадження 39%-го тарифу минулого тижня стало шоком для Швейцарії, для якої США є найбільшим експортним ринком. Ця новина викликала обурення в країні — одна з газет вийшла з першою шпальтою з написом «Чорний день для нашої країни».

Головною причиною такої високої ставки називають стрімке зростання торговельного профіциту Швейцарії зі США, який за перше півріччя сягнув $48 мільярдів, переважно через експорт фармацевтики та золота.

Швейцарські політики та бізнесмени заявляють, що не можуть конкурувати, коли сусідні Німеччина та Франція платять мито у 15%. Промислова асоціація Swissmem назвала ситуацію «сценарієм жаху», що може коштувати країні десятків тисяч робочих місць, а виробники сиру очікують на частковий колапс свого бізнесу в США. Деякі компанії вже планують переносити виробництво до Німеччини або США.

Криза моделі нейтралітету

Швейцарія століттями процвітала як нейтральний посередник та дипломатичний центр. Однак, як зазначають місцеві чиновники та експерти, ця модель може стати слабкістю в сучасному світі, де домінують великі силові блоки.

«Швейцарія більше не може маневрувати між блоками, як раніше. Цей світ минув», — заявив законодавець Йон Пульт, віцепрезидент Соціал-демократичної партії.

«Ми занадто малі, щоб грати у гру великих хлопців. У ній не так уже й важливо, нейтральний ти чи ні», — додав Адріан Штайнер, CEO виробника кавомашин Thermoplan.

Тиск на швейцарську ідентичність посилюється і з інших боків. Після 2008 року США фактично зруйнували багатовікову швейцарську банківську таємницю. А після повномасштабного вторгнення росії в Україну, країна під тиском партнерів була змушена приєднатися до санкцій ЄС проти москви, що поставило під сумнів її нейтралітет.

Пошук нових альянсів

У результаті в країні посилюються заклики до тіснішої інтеграції з Європейським Союзом, який зміг домовитися зі США про більш сприятливі умови. Очікується, що наступного року у Швейцарії може відбутися референдум щодо нового пакету угод, що розширюють доступ країни до єдиного ринку ЄС. Аналітики вважають, що тарифна криза може значно посилити позиції прихильників євроінтеграції.