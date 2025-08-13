Південнокорейський техгігант запустить стейблкоїн, криптофонди потіснили традиційні ETF: що нового

Південнокорейський техгігант Kakao готується запустити стейблкоїн KRW на блокчейні Kaia

Південнокорейський технологічний гігант Kakao (відомий завдяки популярному месенджеру KakaoTalk) планує запустити власний стейблкоїн, прив'язаний до національної валюти — корейської вони (KRW). Цей крок буде реалізовано через їхню участь у блокчейні Kaia.

На початку серпня Kaia вже зареєструвала чотири торговельні марки, пов'язані з воною: «KRWGlobal», «KRWGL», «KRWKaia» та «KaKRW», про що компанія повідомила виданню Decrypt.

Kaia — це публічний блокчейн, створений в результаті злиття проєктів Klaytn та Finschia. У його раді управління присутні представники Kakao та Kakao Pay. Вони розглядають випуск стейблкоїна KRW як «міст» між іншими фіатними стейблкоїнами, такими як USDC (долар США) чи JPYC (японська єна).

За словами доктора Сангміна Со, голови Kaia DLT Foundation, цей стейблкоїн дозволить понад 49 мільйонам активних користувачів щомісяця в екосистемі Kakao «отримати доступ до DeFi-протоколів безпосередньо у мобільних застосунках, які використовуються по всій країні, що дозволить оживити проєкти децентралізованих фінансів».

Проте, перспективи запуску стейблкоїна значною мірою залежать від законодавчого регулювання, яке в Південній Кореї все ще перебуває на етапі обговорення. Розглядаються конкуруючі законопроєкти, що мають визначити правила ліцензування, вимоги до резервів, мінімального капіталу, нарахування відсотків та роль банків у сфері криптовалют.

Circle звітує про значне зростання USDC та фіксує великі витрати після IPO

Компанія Circle, емітент другого за величиною стейбкоїна USDC, оприлюднила свої фінансові результати за II квартал 2025 року — перший звітний період після її виходу на біржу.

Згідно з даними компанії, обсяг USDC в обігу значно зріс. На кінець кварталу цей показник сягнув $61,3 млрд, що на 90% більше, ніж роком раніше. Станом на 10 серпня обсяг USDC продовжив зростати, досягнувши $65,2 млрд, що свідчить про подальше збільшення популярності стейблкоїна.

Circle також відзвітувала про вражаюче зростання доходів:

Загальний дохід та прибуток від резервів зріс на 53% у річному вираженні, досягнувши $658 млн.

Скоригований показник EBITDA (прибуток до вирахування відсотків, податків, зносу та амортизації) збільшився на 52% у річному вираженні, склавши $126 млн.

Однак, попри зростання операційних показників, компанія зафіксувала чистий збиток у розмірі $482 млн. Цей збиток значною мірою пояснюється великими негрошовими витратами, пов'язаними з процесом первинного публічного розміщення акцій (IPO), які склали $591 млн.

З них $424 млн припали на компенсації у вигляді акцій, а $167 млн — на зростання справедливої вартості конвертованого боргу, спричинене підвищенням ціни акцій Circle.

Криптовалютні ETF витісняють традиційні фонди на ринку США

На фінансовому ринку США відбувається значна трансформація: половина з двадцяти найуспішніших біржових фондів (ETF) залучають капітал, орієнтуючись на криптовалюти. Про це заявив Нейт Джерачі, президент Nova Dius Wealth.

З січня 2024 року на американському ринку з'явилося 1300 нових фондів, але саме інструменти на базі цифрових активів стали беззаперечними лідерами за обсягом залученого капіталу. Це свідчить про зростаючий інтерес інвесторів до криптовалютного ринку.

Серед провідних крипто-ETF, які увійшли до цього списку, такі:

iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) від BlackRock — $57,4 млрд

Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) — $12,1 млрд

iShares Ethereum Trust (ETHA) — $9,6 млрд

Bitwise Bitcoin ETF Trust (BITB) — $2,3 млрд

Fidelity Ethereum Fund ETF (FETH) — $2,2 млрд

ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) — $2,2 млрд

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) — $1,6 млрд

2x Ether ETF (ETHU) — $1,6 млрд

Defiance Daily Target 2x Long MSTR ETF (MSTX) — $1,5 млрд

Цікаво, що до топ-20 також увійшов фонд YieldMax MSTR Option Income Strategy (MSTY) із притоком у $7,2 млрд. Хоча він не має прямого зв'язку з криптовалютами, його успіх зумовлений прив'язкою до акцій компанії Майкла Сейлора (MicroStrategy), яка є великим інвестором у біткоїн.

Популярність криптовалютних фондів продовжує зростати: у липні спотові Ethereum-ETF зафіксували рекордний місячний притік капіталу — $5,4 млрд. Це підкреслює зміну інвестиційних пріоритетів та дедалі більшу інтеграцію цифрових активів у мейнстрімні фінансові інструменти.

SEC обіцяє розробити чіткі правила для криптоіндустрії після завершення справи Ripple

Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) зосередиться на створенні зрозумілих регуляторних рамок для криптовалютної галузі. Цей важливий крок відбудеться після завершення п'ятирічного судового процесу проти Ripple. Про це заявив голова регулятора Пол Аткінс.

«Тепер, коли цю главу закрито, ми можемо перенаправити зусилля з судових залів за стіл напрацювання політики. Нам потрібно зосередитися на створенні чітких регуляторних рамок, які стимулюватимуть інновації та водночас захищатимуть інвесторів», — написав Аткінс.

Його заява стала відповіддю на допис комісара SEC Гестер Пірс, відомої у криптоспільноті як «криптомама», яка назвала завершення суперечки між регулятором та фінтех-компанією «довгоочікуваною подією».

«Фахівці, які раніше були зайняті судовими процесами, тепер можуть зосередитися на створенні прозорого регулювання для крипторинку», — додала Пірс.

Нагадаємо, SEC подала позов проти Ripple ще у 2020 році, звинувативши компанію у продажі незареєстрованих цінних паперів у вигляді токенів XRP. У липні 2023 року суддя Аналіса Торрес постановила, що торгівля монетою на біржах не суперечить американському законодавству, однак пропозиція токена інституційним інвесторам все ж є порушенням.