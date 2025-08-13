ШІ-стартап Perplexity запропонував купити Google Chrome за $34,5 млрд на тлі антимонопольної справи

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
13 серпня 2025, 11:15

ШІ-стартап Perplexity запропонував купити Google Chrome за $34,5 млрд на тлі антимонопольної справи

Американський ШІ-стартап Perplexity зробив неочікувану пропозицію про купівлю браузера Google Chrome за $34,5 мільярда. Цей сміливий крок є спробою кинути виклик домінуванню Google у вебпошуку і відбувається на тлі очікування фінального рішення у знаковій антимонопольній справі проти техногіганта. Про це пише WSJ.

Американський ШІ-стартап Perplexity зробив неочікувану пропозицію про купівлю браузера Google Chrome за $34,5 мільярда.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Сигнал для суду

Пропозиція Perplexity з'явилася в той момент, коли у суді розглядають справу проти Google після того, як минулого року той самий суд визнав компанію винною в незаконній монополізації ринку пошуку. Одним із можливих рішень є примусовий продаж браузера Chrome.

Таким чином, пропозиція Perplexity може бути розцінена як сигнал судді про те, що на ринку є зацікавлений та спроможний покупець, що робить варіант із примусовим продажем більш реалістичним.

У своєму листі до CEO Google Сундара Пічаї, Perplexity зазначила, що її пропозиція «покликана задовольнити антимонопольні вимоги, передавши Chrome у руки незалежного оператора».

Деталі пропозиції та позиція Google

Пропозиція у $34,5 млрд значно перевищує власну оцінку стартапу Perplexity, яка становить близько $18 млрд. Проте в компанії заявили, що кілька великих венчурних фондів погодилися повністю профінансувати цю угоду.

У Google відмовилися коментувати пропозицію. Раніше компанія заявляла, що примусовий продаж Chrome зашкодить її бізнесу, стримає інвестиції в нові технології та може створити ризики для безпеки.

Perplexity, зі свого боку, пообіцяла в разі укладення угоди підтримувати відкритий проєкт Chromium, на якому базується Chrome, та залишити Google як пошукову систему за замовчуванням у браузері.

  • Нагадаємо, що раніше Perplexity просувала свій браузер Comet для смартфонів замість Chrome.
  • Браузер Comet запустили у липні. Його ключова особливість — вбудована пошукова система зі ШІ, яка формує зведення результатів за запитом.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами