ШІ-стартап Perplexity запропонував купити Google Chrome за $34,5 млрд на тлі антимонопольної справи

Американський ШІ-стартап Perplexity зробив неочікувану пропозицію про купівлю браузера Google Chrome за $34,5 мільярда. Цей сміливий крок є спробою кинути виклик домінуванню Google у вебпошуку і відбувається на тлі очікування фінального рішення у знаковій антимонопольній справі проти техногіганта. Про це пише WSJ.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Сигнал для суду

Пропозиція Perplexity з'явилася в той момент, коли у суді розглядають справу проти Google після того, як минулого року той самий суд визнав компанію винною в незаконній монополізації ринку пошуку. Одним із можливих рішень є примусовий продаж браузера Chrome.

Таким чином, пропозиція Perplexity може бути розцінена як сигнал судді про те, що на ринку є зацікавлений та спроможний покупець, що робить варіант із примусовим продажем більш реалістичним.

У своєму листі до CEO Google Сундара Пічаї, Perplexity зазначила, що її пропозиція «покликана задовольнити антимонопольні вимоги, передавши Chrome у руки незалежного оператора».

Деталі пропозиції та позиція Google

Пропозиція у $34,5 млрд значно перевищує власну оцінку стартапу Perplexity, яка становить близько $18 млрд. Проте в компанії заявили, що кілька великих венчурних фондів погодилися повністю профінансувати цю угоду.

У Google відмовилися коментувати пропозицію. Раніше компанія заявляла, що примусовий продаж Chrome зашкодить її бізнесу, стримає інвестиції в нові технології та може створити ризики для безпеки.

Perplexity, зі свого боку, пообіцяла в разі укладення угоди підтримувати відкритий проєкт Chromium, на якому базується Chrome, та залишити Google як пошукову систему за замовчуванням у браузері.