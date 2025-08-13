Американський ШІ-стартап Perplexity зробив неочікувану пропозицію про купівлю браузера Google Chrome за $34,5 мільярда. Цей сміливий крок є спробою кинути виклик домінуванню Google у вебпошуку і відбувається на тлі очікування фінального рішення у знаковій антимонопольній справі проти техногіганта. Про це пише WSJ.
ШІ-стартап Perplexity запропонував купити Google Chrome за $34,5 млрд на тлі антимонопольної справи
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Сигнал для суду
Пропозиція Perplexity з'явилася в той момент, коли у суді розглядають справу проти Google після того, як минулого року той самий суд визнав компанію винною в незаконній монополізації ринку пошуку. Одним із можливих рішень є примусовий продаж браузера Chrome.
Таким чином, пропозиція Perplexity може бути розцінена як сигнал судді про те, що на ринку є зацікавлений та спроможний покупець, що робить варіант із примусовим продажем більш реалістичним.
У своєму листі до CEO Google Сундара Пічаї, Perplexity зазначила, що її пропозиція «покликана задовольнити антимонопольні вимоги, передавши Chrome у руки незалежного оператора».
Деталі пропозиції та позиція Google
Пропозиція у $34,5 млрд значно перевищує власну оцінку стартапу Perplexity, яка становить близько $18 млрд. Проте в компанії заявили, що кілька великих венчурних фондів погодилися повністю профінансувати цю угоду.
У Google відмовилися коментувати пропозицію. Раніше компанія заявляла, що примусовий продаж Chrome зашкодить її бізнесу, стримає інвестиції в нові технології та може створити ризики для безпеки.
Perplexity, зі свого боку, пообіцяла в разі укладення угоди підтримувати відкритий проєкт Chromium, на якому базується Chrome, та залишити Google як пошукову систему за замовчуванням у браузері.
- Нагадаємо, що раніше Perplexity просувала свій браузер Comet для смартфонів замість Chrome.
- Браузер Comet запустили у липні. Його ключова особливість — вбудована пошукова система зі ШІ, яка формує зведення результатів за запитом.
Коментарі