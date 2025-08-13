Скільки потрібно заробляти в Німеччині, щоб не бути бідним

У Німеччині навіть люди з повною зайнятістю можуть опинитися за межею бідності. Це варто знати тим, хто вже живе тут або лише планує переїзд. Але не всі знають, що у Німеччині можна бути визнаним «бідним», навіть працюючи на повну ставку, пише Українська газета.de. «Мінфін» обрав головне.

Хто в Німеччині вважається «бідним»?

За даними Федерального статистичного управління Німеччини (Destatis), 15,5% німців живуть нижче межі ризику бідності. Це приблизно 17,6 мільйона осіб, які мають у розпорядженні менше ніж 60% середнього національного доходу. Формально йдеться не про «бідність», а про ризик бідності, оскільки межа встановлюється відносно загального рівня доходів у суспільстві.

Скільки потрібно заробляти, щоб не бути бідним?

Поріг ризику бідності для однієї дорослої особи в Німеччині становить 1 140 євро на місяць після сплати податків — це близько 5 000 злотих. Для різних типів домогосподарств ця межа інша:

Тип домогосподарства Межа бідності (нетто/місяць) Один дорослий 1 140 євро Двоє дорослих без дітей 1 500 євро Троє або більше дорослих без дітей 1 677 євро Самотній батько/мати з дітьми 1 061 євро Двоє дорослих з дітьми 1 442 євро Інші домогосподарства з дітьми 1 380 євро

Ці суми розраховують за еквівалентною шкалою, яка враховує, що у більших домогосподарствах витрати на одну людину менші. (Для багатьох українців, особливо самотніх матерів з дітьми або пенсіонерів, ці суми можуть бути недосяжними без державної допомоги.

Як виглядає ситуація в Польщі?

Середня зарплата нетто (серпень 2025) — 5 500−6 000 злотих

Медіанна зарплата нетто — 4 500−4 800 злотих

Мінімальна зарплата «на руки» — 3 200−3 400 злотих

Отже, пересічний поляк заробляє приблизно стільки, скільки в Німеччині вважається мінімумом для уникнення бідності. А особа з мінімальною польською зарплатою має набагато менше, ніж поріг німецької «бідності». (Для українських трудових мігрантів у Польщі це може бути несподіваним сигналом: зарплата, яка вважається середньою у Варшаві, не забезпечує базової фінансової стабільності в Берліні.)

Що визначає «бідність» у німецькій статистиці

Існують три основні критерії, за якими в Німеччині офіційно визначають ризик бідності:

Дохід нижчий за 60% медіанного

Матеріальні та соціальні труднощі — наприклад, неможливість оплатити опалення, придбати меблі чи поїхати у відпустку

Низький рівень зайнятості — у домогосподарстві працюють менше ніж 20% загального робочого часу на рік

(Ці критерії використовують також для визначення права на певні соціальні пільги, тому варто знати їх кожному, хто проживає в Німеччині.

За даними порталу Ruhr24, близько 5 мільйонів жителів Німеччини живуть у стані матеріальної скрути, що стосується приблизно 6% населення. Прояви такої ситуації:

Брак грошей на оренду житла або оплату рахунків

Неможливість опалити квартиру взимку

Відсутність відпустки хоча б раз на рік

Неможливість замінити старі меблі

Відмова від соціального життя через брак коштів

Пенсіонери та жінки — найбільш вразливі

Особливо високий ризик бідності — у літніх людей:

Особи 65+ років — 19,4% у зоні ризику

Особи 75+ років — 19,1%

Жінки 65+ — 21,4%, тоді як серед чоловіків — 17%

Серед українців у Німеччині велика частка становлять саме літні люди та матері з дітьми — це найбільш вразливі групи.

Статистика не відображає реальної ситуації

Експерти наголошують: офіційні методи обрахунку не завжди відображають повну глибину проблеми. Якщо, наприклад, більшість одиноких батьків заробляє дуже мало, то й їхній «поріг бідності» буде заниженим, хоча витрати на життя залишаються високими.

Крім того, близько 6,2 мільйона людей мешкають у домогосподарствах, де немає сталої роботи: зайнятість сезонна, часткова або відсутня. Причини — тривале безробіття, хвороби, догляд за дітьми або старшими родичами.

Розуміння офіційного рівня доходів, які вважаються «нижчими за норму», дозволяє українцям об'єктивно оцінити своє фінансове становище, перевірити право на соціальну допомогу (таку як Bürgergeld, Wohngeld, Kindergeld) та реалістично планувати побут, навчання й кар'єру. .