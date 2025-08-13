Скільки потрібно заробляти в Німеччині, щоб не бути бідним

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
13 серпня 2025, 10:55

Скільки потрібно заробляти в Німеччині, щоб не бути бідним

У Німеччині навіть люди з повною зайнятістю можуть опинитися за межею бідності. Це варто знати тим, хто вже живе тут або лише планує переїзд. Але не всі знають, що у Німеччині можна бути визнаним «бідним», навіть працюючи на повну ставку, пише Українська газета.de. «Мінфін» обрав головне.

У Німеччині навіть люди з повною зайнятістю можуть опинитися за межею бідності.

Хто в Німеччині вважається «бідним»?

За даними Федерального статистичного управління Німеччини (Destatis), 15,5% німців живуть нижче межі ризику бідності. Це приблизно 17,6 мільйона осіб, які мають у розпорядженні менше ніж 60% середнього національного доходу. Формально йдеться не про «бідність», а про ризик бідності, оскільки межа встановлюється відносно загального рівня доходів у суспільстві.

Скільки потрібно заробляти, щоб не бути бідним?

Поріг ризику бідності для однієї дорослої особи в Німеччині становить 1 140 євро на місяць після сплати податків — це близько 5 000 злотих. Для різних типів домогосподарств ця межа інша:

Тип домогосподарства Межа бідності (нетто/місяць)
Один дорослий 1 140 євро
Двоє дорослих без дітей 1 500 євро
Троє або більше дорослих без дітей 1 677 євро
Самотній батько/мати з дітьми 1 061 євро
Двоє дорослих з дітьми 1 442 євро
Інші домогосподарства з дітьми 1 380 євро

Ці суми розраховують за еквівалентною шкалою, яка враховує, що у більших домогосподарствах витрати на одну людину менші. (Для багатьох українців, особливо самотніх матерів з дітьми або пенсіонерів, ці суми можуть бути недосяжними без державної допомоги.

Як виглядає ситуація в Польщі?

  • Середня зарплата нетто (серпень 2025) — 5 500−6 000 злотих
  • Медіанна зарплата нетто — 4 500−4 800 злотих
  • Мінімальна зарплата «на руки» — 3 200−3 400 злотих

Отже, пересічний поляк заробляє приблизно стільки, скільки в Німеччині вважається мінімумом для уникнення бідності. А особа з мінімальною польською зарплатою має набагато менше, ніж поріг німецької «бідності». (Для українських трудових мігрантів у Польщі це може бути несподіваним сигналом: зарплата, яка вважається середньою у Варшаві, не забезпечує базової фінансової стабільності в Берліні.)

Що визначає «бідність» у німецькій статистиці

Існують три основні критерії, за якими в Німеччині офіційно визначають ризик бідності:

  • Дохід нижчий за 60% медіанного
  • Матеріальні та соціальні труднощі — наприклад, неможливість оплатити опалення, придбати меблі чи поїхати у відпустку
  • Низький рівень зайнятості — у домогосподарстві працюють менше ніж 20% загального робочого часу на рік

(Ці критерії використовують також для визначення права на певні соціальні пільги, тому варто знати їх кожному, хто проживає в Німеччині.

За даними порталу Ruhr24, близько 5 мільйонів жителів Німеччини живуть у стані матеріальної скрути, що стосується приблизно 6% населення. Прояви такої ситуації:

  • Брак грошей на оренду житла або оплату рахунків
  • Неможливість опалити квартиру взимку
  • Відсутність відпустки хоча б раз на рік
  • Неможливість замінити старі меблі
  • Відмова від соціального життя через брак коштів

Пенсіонери та жінки — найбільш вразливі

Особливо високий ризик бідності — у літніх людей:

  • Особи 65+ років — 19,4% у зоні ризику
  • Особи 75+ років — 19,1%
  • Жінки 65+ — 21,4%, тоді як серед чоловіків — 17%

Серед українців у Німеччині велика частка становлять саме літні люди та матері з дітьми — це найбільш вразливі групи.

Читайте також: Українським біженцям у Німеччині хочуть скоротити соцвиплати: замість 563 євро на людину — 441 євро

Статистика не відображає реальної ситуації

Експерти наголошують: офіційні методи обрахунку не завжди відображають повну глибину проблеми. Якщо, наприклад, більшість одиноких батьків заробляє дуже мало, то й їхній «поріг бідності» буде заниженим, хоча витрати на життя залишаються високими.

Крім того, близько 6,2 мільйона людей мешкають у домогосподарствах, де немає сталої роботи: зайнятість сезонна, часткова або відсутня. Причини — тривале безробіття, хвороби, догляд за дітьми або старшими родичами.

Розуміння офіційного рівня доходів, які вважаються «нижчими за норму», дозволяє українцям об'єктивно оцінити своє фінансове становище, перевірити право на соціальну допомогу (таку як Bürgergeld, Wohngeld, Kindergeld) та реалістично планувати побут, навчання й кар'єру. .

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
neverice
neverice
13 серпня 2025, 11:44
#
І це за умови, що житло «в наявності». Бо навіть теоретично прожити на 1140 євро в Німеччині, якщо маєш платити за оренду та комуналку, практично нереально (не кажучи вже про те, щоб це житло купити).
Ну і важливий факт — всі суми після сплати податків. Тож, зарплата має бути суттєво вища.
+
0
Kanarej
Kanarej
13 серпня 2025, 13:51
#
В Німеччині і німці дуже багато хто не має свого житла, більшість в оренді. Багаторічна політика по накачці вартості нерухомості призвела до того, що напевно вже більшість європейців не мають достатнього доходу щоб купити своє житло в адекватні терміни. Навіть з європейськими зарплатами. Тут вже навіть в іпотеку на десятки років не кожен може собі дозволити. Виграють банки, великий бізнес і власники великої кількості нерухомості. Основна маса населення програє. Оскільки змушена або брати величезні кредити, які треба віддавати значну частину життя, або все життя платити оренду, яка так само збільшується разом із зростанням вартості нерухомості.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Kanarej и 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами