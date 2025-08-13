Зробіть перший крок до пасивного доходу з InvestMarket від «Мінфін»

InvestMarket від «Мінфін» спрощує інвесторам доступ до перспективних інвестиційних можливостей, що генерують стабільний пасивний дохід. Розповідаємо, які проєкти й компанії вже є в каталозі та як ним користуватися.

Що ви отримуєте, користуючись InvestMarket від «Мінфін»

ПлатформаInvestMarket від «Мінфін» створена для тих, хто цінує свій час і звик отримувати максимум інформації, перш ніж ухвалювати фінансові рішення.

Вам більше не потрібно витрачати купу часу на пошук інвестпропозицій та збирати інформацію про них з різних сайтів.

На InvestMarket ви отримуєте готовий перелік актуальних проєктів від компаній, що мають офіційний дозвіл на діяльність в Україні та вже відомі на ринку. Залишається обрати ту, що відповідає вашому бюджету й фінансовим цілям.

Серед ключових переваг InvestMarket від «Мінфін»:

можливість порівнювати пропозиції з різних категорій в одному каталозі;

зручний інтерфейс для вибору проєкту під свій бюджет та інвестиційні цілі;

прозорий доступ до інформації про проєкт — дохідність, строки окупності, умови входу; юридичні дані;

відсутність комісій і посередників — можна зв’язатися з компанією напряму;

можливість замовити безкоштовну консультацію й поставити додаткові запитання.

Які проєкти й компанії представлені на платформі

На InvestMarket від «Мінфін» зібрані інвестиційні продукти з усіх основних категорій, якими цікавляться українські інвестори:

комерційна та житлова нерухомість;

земельні ділянки сільськогосподарського призначення;

готовий бізнес, зокрема франшизи;

цінні папери, зокрема корпоративні облігації.

На платформі вже розмістили свої пропозиції Inzhur,NovaPay, Zeminvest, «Ґрунтовно», Standart One (S1),Fomich Group,Numo Development,Green Rest,Cyberion та інші. Перелік партнерів і проєктів регулярно розширюється.

ПЕРЕГЛЯНУТИ КАТАЛОГ

Як інвестувати з InvestMarket від «Мінфін»

Ви ознайомлюєтесь із переліком інвестиційних пропозицій, обираєте конкретний проєкт, що вас зацікавив. Залишаєте на сайтізаявку на безкоштовну консультацію. З вами зв’язується представник компанії, щоб відповісти на всі запитання, надати презентації, обговорити деталі угоди та подальші кроки.

Максимальна відкритість компанії допомагає чітко з’ясувати для себе всі умови інвестиції та ухвалити обдумане рішення.

Інвестуйте зручно та впевнено з InvestMarket від «Мінфін».