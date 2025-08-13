З початку року переробна промисловість та торгівля забезпечили 34% усіх надходжень до бюджету

З початку року переробна промисловість та торгівля тримають лідерство у наповненні бюджету. Разом вони забезпечили майже 34 % усіх надходжень до зведеного бюджету країни. Про це повідомила в. о. Голови Державної податкової служби України Леся Карнаух.

Хто сплатив найбільше

переробна промисловість — 17,2 %,

оптова та роздрібна торгівля — 16,6 %,

державне управління й оборона — 11,8 %,

фінансова та страхова діяльність — 10,3 %.

За січень — липень 2025 року порівняно з аналогічним періодом 2024-го:

Переробка: +36,4 % (+52,8 млрд грн)

Торгівля та ремонт транспорту: +29,7 % (+45,4 млрд грн)

Держуправління та оборона: +29,5 % (+32,1 млрд грн)

Енергопостачання: +35,3 % (+18,7 млрд грн)

«Навіть у складних умовах бізнес не зупиняється, шукає нові можливості для розвитку та стабільного наповнення бюджету. І ефективна та якісна комунікація з ДПС одна з важливих складових цього процесу. Бо ми маємо робити все, щоб цей процес був зрозумілим, зручним і передбачуваним», — додала Карнаух.