Італія хоче обмежити присутність китайських інвесторів у ключових компаніях

Уряд Італії планує обмежити присутність китайських інвесторів у ключових компаніях, щоб уникнути можливої напруженості у відносинах із США, повідомляє Bloomberg.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Плани стосуються компаній, які уряд вважає стратегічними, причому як приватні, так і державні, зазначають джерела. Як один з найбільш помітних прикладів вони називають італійського виробника шин Pirelli & C. SpA, 37% в якому належить китайській держкомпанії Sinochem International Corp.

Раніше цього року Pirelli позбавила китайського інвестора права управлінського контролю, опинившись під загрозою обмеження продажів у США, які є для неї основним ринком.

Як повідомлялося, Вашингтон ввів заборону на імпорт або продаж в країні автомобілів, що підключаються, в яких використовується китайське обладнання або програмне забезпечення.

Sinochem наполягає, що його інвестиції в Pirelli довгострокові, в той час як Рим оцінює варіанти тиску на китайського інвестора, щоб змусити його продати частку, зазначають джерела.

Ситуація навколо Pirelli показує, якими труднощами стикається Європа в нових геополітичних реаліях. Регіон вітав китайських інвесторів після фінансової кризи 2008 року, але тепер прагне скоротити залежність від Пекіна, щоб захистити стратегічні галузі та зберегти добрі стосунки з президентом США Дональдом Трампом.

Серед інших компаній, з яких Італія хотіла б витіснити китайських інвесторів — CDP Reti SpA, яка контролює енергомережі в країні, зазначають джерела. Підрозділ State Grid Corporation of China має 35% у CDP Reti і має два місця у її раді директорів.

Ще одним прикладом є виробник електростанцій Ansaldo Energia SpA. Незважаючи на те, що Shanghai Electric вже скоротила частку в ній до 40% з 0,5%, сама присутність китайського інвестора заважає компанії брати участь у низці тендерів та конкурсів на енергоринку США, зазначає одне з джерел.

Загалом близько 700 італійських компаній мають китайських інвесторів, проте уряд країни сфокусований переважно на великих фірмах у стратегічних секторах, включаючи енергетику, транспорт, технології та фінанси.