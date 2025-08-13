Де отримати безоплатну медичну онлайн-консультацію під час війни

Повномасштабна війна суттєво обмежила доступ українців до медичних послуг. Частина територій опинилася в окупації або поблизу бойових дій, багато лікарень були пошкоджені чи евакуйовані. А тим, хто виїхав за кордон, часто доводиться чекати на прийом до лікаря тижнями.

Вирішити питання доступу до медицини допомагають онлайн-консультації. Ця послуга — безоплатна. Пацієнти можуть отримати її через Медичну інформаційну систему (МІС) apteka911.ua.

Як це працює?

Консультація лікарів через МІС apteka911.ua доступна в декілька кліків. Варто лише написати в чат-бот у Viber або Telegram. Також пацієнти можуть звернутися до лікаря, після оформлення заявки на сайті apteka911.ua.

Розмова з лікарем відбувається у форматі відеозв'язку за допомогою телефону, або у текстових повідомленнях. Необхідно зазначити, що всі лікарі МІС — висококваліфіковані фахівці з чималим досвідом роботи. Тому після онлайн-консультації пацієнти отримують:

рекомендації лікаря;

електронний медичний висновок;

е-рецепти, у тому числі — за програмою «Доступні ліки».

Необхідно розуміти, що лікарі надають консультацію щодо хронічних захворювань, повторних звернень за результатами попередніх призначень чи досліджень.

Надійність та законність

Цією послугою онлайн-консультації.ua вже скористались понад 100 000 українців.

Усі звернення через МІС apteka911.ua фіксуються, відповідно до вимог законодавства щодо медичної та персональної інформації. Самі консультації фінансує компанія ТОВ «Аптека 911.ЮА», тому вони безоплатні і націлені насамперед на допомогу людям в регіонах із обмеженою інфраструктурою.

Медичні послуги в рамках онлайн-консультацій надає партнер компанії — ТОВ «Український центр телемедицини» (зареєстрований суб'єкт господарювання з ліцензією МОЗ України (№ 1581), що працює, відповідно до наказу МОЗ № 504 від 19.03.2018 року щодо застосуванням методів і засобів телемедицини).

«Аптека 911.ЮА» виступає замовником та забезпечує технічну та інформаційну платформу. А відповідальність за медичні рекомендації та призначення несе ліцензований медичний партнер (тобто фахівці, котрі надають медичні послуги).

Ця модель відповідає всім чинним вимогам українського законодавства. Водночас пропонує українцям швидкий, зручний, а головне безпечний доступ до медичних консультацій з кваліфікованими лікарями.