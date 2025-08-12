Міністерство фінансів 12 серпня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 8,18 млрд грн, що на 10,04 млрд грн менше, ніж минулого тижня — 18,22 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.
12 серпня 2025, 18:03
Мінфін залучив понад 8 мільярдів від продажу облігацій
Що пропонували інвесторам
Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:
- 2,27 млрд грн під 16,35% з погашенням 14 жовтня 2026 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 16,35%);
- 313,61 млн грн під 17,10% з погашенням 10 березня 2027 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 17,10%);
- 531,19 млн грн під 17,80% з погашенням 27 вересня 2028 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 17,80%);
- 5,07 млрд грн під 14,96% з погашенням 27 червня 2029 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 14,84%).
Про військові облігації
Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.
Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.
Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.
