Швейцарія слідом за ЄС розширила санкції щодо росії

Швейцарія розширила за Євросоюзом санкції щодо росії, додавши до санкційних списків 14 фізичних осіб і 41 організацію. Про це йдеться у повідомленні, розміщеному у вівторок на сайті уряду Швейцарії.

Що відомо

«Тепер 14 фізичних осіб і 41 організація підпали під заморожування активів і заборону на надання економічних ресурсів. Вказаним особам також заборонено в'їзд і транзит через територію Швейцарії. До числа нових санкційних осіб і організацій входять російські та міжнародні компанії, що управляють судами „тіньового флоту“, торговці російської включаючи компанії, зареєстровані у третіх країнах», — йдеться у повідомленні.

У документі наголошується, що ці кроки вжито у зв'язку з прийняттям Євросоюзом 18-го санкційного пакета щодо росії через війну, яку розпочала росія в Україні.

«У рамках своєї компетенції Федеральне відомство з економічних справ, освіти та досліджень Швейцарії включило до швейцарських списків відповідні оновлення», — йдеться у повідомленні.

Крім того, випливає з документа, тепер 105 суден із третіх країн «підпадають під повну заборону на купівлю, продаж та обслуговування». «В основному це танкери, що входять до „тіньового флоту“ росії, який обходить встановлену верхню межу цін на російську сиру нафту і нафтопродукти, а також судна, що транспортують військові вантажі для росії», — заявили в швейцарському уряді.

Швейцарія також за ЄС знизила цінову стелю на російську сиру нафту до $47,6 за барель, повідомляється в документі.

Нагадаємо

Рада ЄС прийняла 18-й пакет санкцій щодо росії в липні цього року.