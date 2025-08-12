Multi від Мінфін
12 серпня 2025, 18:26

ОПЕК підвищила прогноз попиту на нафту

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) у вівторок, 12 серпня, підвищила свій прогноз світового попиту на нафту на 2026 рік та одночасно скоротила очікування щодо зростання поставок від виробників за межами групи ОПЕК+. Це вказує на ймовірне посилення дефіциту на ринку, повідомляє Reuters.

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) у вівторок, 12 серпня, підвищила свій прогноз світового попиту на нафту на 2026 рік та одночасно скоротила очікування щодо зростання поставок від виробників за межами групи ОПЕК+.
Фото: pixabay.com

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Згідно з щомісячним звітом ОПЕК, світовий попит на нафту у 2026 році зросте на 1,38 мільйона барелів на добу (б/д), що на 100 тис. б/д більше, ніж прогнозувалося раніше. Прогноз на поточний рік залишився без змін.

Підвищення прогнозу попиту та очікуване зниження темпів зростання пропозиції від країн, що не входять до ОПЕК+, полегшить групі (яка включає ОПЕК, росію та інших союзників) реалізацію планів щодо збільшення видобутку. Ця стратегія спрямована на відновлення частки ринку після років скорочень, метою яких була підтримка цін.

Зростання світової економіки

У своєму звіті ОПЕК також дещо підвищила прогноз зростання світової економіки на поточний рік до 3%. Це пов'язано з підписанням деяких торговельних угод адміністрацією президента США Дональда Трампа, а також кращими, ніж очікувалося, економічними показниками Індії, Китаю та Бразилії.

«Економічні дані на початку другої половини 2025 року далі підтверджують стійкість світового зростання, незважаючи на постійну невизначеність, пов'язану з торговельною напруженістю, зосередженою навколо США, та ширшими геополітичними ризиками», — йдеться у звіті ОПЕК.

Прогноз зростання поставок нафти з країн поза межами ОПЕК+ у 2026 році був скорочений зі 730 тис. б/д до приблизно 630 тис. б/д. Зокрема, ОПЕК тепер очікує, що видобуток сланцевої нафти у США знизиться на 100 тис. б/д у 2026 році, тоді як попередній прогноз передбачав стабільний видобуток.

За даними звіту, у липні видобуток сирої нафти в країнах ОПЕК+ зріс на 335 тис. б/д, що відображає їхні раніше ухвалені рішення щодо збільшення квот на видобуток.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
