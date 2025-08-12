Євро дешевшає: НБУ визначив курс гривні до іноземних валют на середу

НБУ встановив нові курси гривні у парах із євро, доларом та польським злотим на середу 13 серпня. Як свідчать дані на сайті регулятора, курс євро впав.

На середу НБУ встановив такий курс долара: 41,4268 грн. Це на 2 копійки менше, ніж у вівторок (41,4490).

Історичний максимум долара: 42, 28 (13.01.2025).

Водночас курс євро на середу був встановлений на позначці — 48,0758, що на 12 копійок менше, ніж у вівторок (48,1969).

Історичний максимум євро: 49,40 (01.07.25).

Курс польського злотого

НБУ на середу встановив такий курс польського злотого: 11,2815 (у вівторок курс був 11,3320).

