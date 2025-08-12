Акції проблемного китайського забудовника China Evergrande Group перестануть торгуватися на Гонконзькій фондовій біржі 25 серпня, повідомила компанія.
Біржа Гонконгу припинить листинг акцій забудовника China Evergrande
Що відомо
Керівництво біржі вирішило припинити лістинг, оскільки торги акціями не проводилися протягом останніх 18 місяців.
Evergrande колись була найбільшим забудовником у Китаї, її капіталізація у 2017 році сягала $50 млрд. Однак потім у компанії сталася боргова криза — заборгованість перевищила $300 млрд, і наприкінці 2021 року вона допустила дефолт за доларовими облігаціями.
Домовитися з кредиторами про реструктуризацію заборгованості не вдалося, і 2024 року суд виніс ухвалу про ліквідацію компанії.
Востаннє акції Evergrande торгувалися 29 січня 2024 року. На той момент її капіталізація становила 2,15 млрд. гонконгських доларів ($274 млн.).
«Навіть без делістингу акціонерам Evergrande потрібно морально готуватися втратити майже все, — зазначила аналітик Bloomberg Intelligence Крісті Ханг. — Ліквідація девелопера і значні вимоги кредиторів, які стоять вище за черговістю виплат, говорять про те, що власники акцій цілком можуть не отримати нічого».
Нагадаємо
Evergrande Group — один із найбільших китайських забудовників. Компанія була заснована в 1996 році і для реалізації своїх проектів брала кошти в борг. У результаті до кінця 2021 року сума її зобов'язань перевищила $300 млрд.
