Біржа Гонконгу припинить листинг акцій забудовника China Evergrande

Що відомо

Керівництво біржі вирішило припинити лістинг, оскільки торги акціями не проводилися протягом останніх 18 місяців.

Evergrande колись була найбільшим забудовником у Китаї, її капіталізація у 2017 році сягала $50 млрд. Однак потім у компанії сталася боргова криза — заборгованість перевищила $300 млрд, і наприкінці 2021 року вона допустила дефолт за доларовими облігаціями.

Домовитися з кредиторами про реструктуризацію заборгованості не вдалося, і 2024 року суд виніс ухвалу про ліквідацію компанії.

Востаннє акції Evergrande торгувалися 29 січня 2024 року. На той момент її капіталізація становила 2,15 млрд. гонконгських доларів ($274 млн.).

«Навіть без делістингу акціонерам Evergrande потрібно морально готуватися втратити майже все, — зазначила аналітик Bloomberg Intelligence Крісті Ханг. — Ліквідація девелопера і значні вимоги кредиторів, які стоять вище за черговістю виплат, говорять про те, що власники акцій цілком можуть не отримати нічого».

Нагадаємо

Evergrande Group — один із найбільших китайських забудовників. Компанія була заснована в 1996 році і для реалізації своїх проектів брала кошти в борг. У результаті до кінця 2021 року сума її зобов'язань перевищила $300 млрд.