12 серпня 2025, 15:57

Заморозки вдарили по врожаю яблук: ціни залишаться високими — EastFruit

Споживачам варто готуватися до подальшого зростання цін на яблука. За даними аналітичної платформи EastFruit, сезон 2024/25 обіцяє третій рік поспіль значного підвищення цін на цей фрукт через суттєве скорочення врожаю в Україні, Польщі та Молдові, спричинене весняними заморозками.

Споживачам варто готуватися до подальшого зростання цін на яблука.
Фото: pixabay.com

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Минулі заморозки вже серйозно вплинули на ринок. У квітні-червні 2025 року Україна навіть була змушена імпортувати яблука з Польщі. Це відбулося на тлі високих внутрішніх цін, які демотивували українських виробників та трейдерів до експорту, а також через прагнення швидко реалізувати продукцію в умовах продовження російських атак на цивільну інфраструктуру, зокрема на енергопостачання.

Окрім скорочення пропозиції на ринку свіжих фруктів, ситуацію ускладнює високий світовий попит на яблучний концентрат (AJC). Це підтримує високу ціну, яку отримують фермери, але одночасно зменшує кількість дешевих яблук, доступних для споживання у свіжому вигляді.

Хоча збитки від весняних заморозків 2025 року були менш драматичними, ніж у 2024-му, виробники в Польщі та Молдові все одно очікують подальшого зниження виробництва. Це, у поєднанні з обмеженою пропозицією в усій Східній Європі, створює додатковий ціновий тиск на всьому ринку ЄС, який є основним експортним напрямком для цих країн.

Згідно з останнім звітом WAPA, виробництво яблук у ЄС прогнозується стабільним, близько 10,5 млн тонн, що лише на 0,1% менше, ніж минулого року, але на 7,5% нижче середнього за останні три-п'ять років. Така обмежена пропозиція та вразливість Східної Європи, ймовірно, і надалі підтримуватимуть високі ціни.

Якщо ціни у Східній Європі знову злетять, це стане безпрецедентною подією, адже оптові ціни на яблука ще ніколи не зростали більше двох сезонів поспіль. Це може призвести до встановлення історичних цінових рекордів, що розчарує споживачів. Хоча Україна потенційно може збільшити експорт, мотивована високими зовнішніми цінами, внутрішні ціни, швидше за все, залишатимуться дуже високими.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
