Купують на падіннях: як молоді інвестори підтримують ринок — WSJ

Приватні інвестори, особливо представники молодших поколінь, все частіше використовують ринкові спади для активної купівлі акцій, підтримуючи стабільність ринку. Про це пише The Wall Street Journal, повідомляє ЕП.

Навесні 2025 року, попри загострення митних суперечок та падіння котирувань, приватні інвестори масово заходили на ринок. За даними JPMorgan, у квітні, після короткочасного зниження індексу S&P 500 на 5%, вони придбали акції на рекордні суми. Лише за один тиждень до 9 квітня у фонди США надійшло $31 млрд, як свідчать дані EPFR.

Така поведінка не є новою. У 2022 році, коли S&P 500 впав на 19% через підвищення ставок Федеральною резервною системою, інвестори не відступали, а, навпаки, вклали $27 млрд в акційні фонди.

Після цього індекс продемонстрував найкращі дворічні показники за останні 25 років. Навіть у серпні 2025 року, коли негативна статистика з ринку праці викликала коливання котирувань, приватні інвестори швидко сприяли стабілізації ситуації.

Аналітики пояснюють таку тенденцію тим, що молодші трейдери, які не пережили крах доткомів чи фінансову кризу 2008 року, звикли до зростання ринку та низьких процентних ставок. Це зміцнює їхню готовність до ризику. Опитування Charles Schwab показало, що 80% клієнтів компанії готові купувати акції навіть у періоди майбутніх потрясінь.