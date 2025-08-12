Visa не вважає криптовалюту загрозою та розширює інтеграцію стейблкоїнів

Глобальний платіжний гігант Visa активно працює над інтеграцією стейблкоїнів у свою бізнес-модель, розглядаючи ринок, що стрімко зростає, як можливість для розширення, а не як загрозу. Про це у вівторок, 12 серпня, пише Bloomberg.

Стратегія «мосту» між двома світами

Visa позиціонує себе як «міст», що допоможе інтегрувати стейблкоїни в мейнстрим. Компанія розширює свої сервіси для розрахунків у стейблкоїнах, укладає партнерства з банками (як-от іспанський BBVA) та фінтех-компаніями (Rain, Yellow Card), а також використовує власну платформу для токенізації активів.

«Це просто ще один механізм для обміну вартістю. Я бачу, що це значно розширює наш ринок», — заявив керівник криптовідділу компанії Кай Шеффілд.

Підтримка аналітиків та ринковий потенціал

Багато аналітиків погоджуються, що стейблкоїни — криптовалюти, прив'язані до стабільних активів, як-от долар США, — є для Visa скоріше можливістю. Хоча теоретично платежі у стейблкоїнах є дешевшими, їм все одно потрібні такі послуги, як виявлення шахрайства, вирішення спорів та підключення до існуючих банківських систем, які може надати Visa.

Ринок стейблкоїнів за останній рік зріс на 62% до майже $269 мільярдів, а за прогнозами Standard Chartered, може сягнути $2 трильйонів протягом наступних трьох років.

Ризик

Водночас деякі експерти вказують на довгострокові ризики. Оскільки стейблкоїни за своєю суттю дозволяють надсилати гроші без посередників, вони можуть у майбутньому зробити карткові мережі непотрібними.

«У дуже довгостроковій перспективі стейблкоїни можуть замінити майбутні можливості застарілого бізнесу Visa», — вважає Лекс Соколін з Generative Ventures.