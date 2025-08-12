Multi від Мінфін
12 серпня 2025, 14:55

Європа активно переозброюється: Заводи нарощують виробництво зброї у три рази швидше

Європейські оборонні підприємства переживають безпрецедентний бум, розширюючись утричі швидше, ніж у мирний час. Це є свідченням масштабного переозброєння континенту, викликаного повномасштабним вторгненням росії в Україну у 2022 році. Про це повідомляє Financial Times.

Європейські оборонні підприємства переживають безпрецедентний бум, розширюючись утричі швидше, ніж у мирний час.
Фото: AI

За даними аналізу Financial Times, проведеного на основі супутникових радарних знімків 150 об'єктів 37 оборонних компаній, європейські збройові заводи активно розбудовуються.

З 2020−2021 років до 2024−2025 років площа нових промислових розробок зросла з 790 тисяч до 2,8 млн квадратних метрів.

«Це глибокі та структурні зміни, які трансформують оборонну промисловість у середньостроковій та довгостроковій перспективі», — зазначив Вільям Альберк, старший науковий співробітник та екс-директор з контролю над озброєннями НАТО.

Зростання підтримується такими ініціативами, як програма ЄС ASAP (Act in Support of Ammunition Production), яка інвестувала 500 млн євро для усунення вузьких місць у виробництві боєприпасів та ракет. Компанії, що отримали фінансування ASAP, демонструють швидше розширення.

За словами комісара ЄС з питань оборони Андріуса Кубілюса, річна потужність Європи з виробництва боєприпасів зросла з 300 тисяч до приблизно 2 мільйонів снарядів до кінця 2025 року.

Значний внесок у це зростання робить німецький гігант Rheinmetall, який планує збільшити виробництво 155-мм снарядів з 70 тисяч у 2022 році до 1,1 млн у 2027 році.

BAE Systems планує збільшити випуск 155-мм артилерійських снарядів у 16 разів на своєму заводі у Гласкоді, що на півдні Вельсу. Це розширення є частиною інвестицій компанії понад 150 млн фунтів стерлінгів у британські заводи з виробництва боєприпасів з 2022 року, підкріплених зростаючими замовленнями від Міністерства оборони Великої Британії.

Водночас виробник ракет MBDA розширює свій завод у Німеччині, щоб забезпечити виконання масштабного контракту НАТО на суму $5,6 млрд.

Цей контракт передбачає виробництво до 1 000 зенітних ракет Patriot GEM-T безпосередньо на європейській землі. За словами директора MBDA Germany Томаса Готтшильда, обсяг замовлення дозволить компанії створити нові виробничі потужності та велике виробництво субкомпонентів у Німеччині.

Експерти наголошують, що, попри позитивну динаміку, Європі все ще потрібно суттєво нарощувати виробництво ракет та можливостей дальнього удару, оскільки росія зберігає перевагу.

Фабіан Хоффманн з Університету Осло підкреслює, що «ракети є передумовою теорії перемоги НАТО», оскільки вони критично важливі для стримування російських сил.

Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
zephyr
zephyr
12 серпня 2025, 15:31
Европа: дайте мне 1−2 миллиона мертвого моб ресурса в Украине, и мы будем готовы остановить русню.
