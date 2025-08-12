Іран схвалив деномінацію валюти

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

«Для того, щоб знизити психологічний тиск і провести низку структурних реформ, уряд схвалив цей законопроєкт», — заявила представник уряду Фатема Мохеджерані.

За її словами, «через інфляцію національна валюта стала практично марною».

Тепер проєкт грошової реформи належить схвалити депутатам меджлісу (парламенту Ірану) та членам Ради вартових конституції.

Про те, коли буде проведено реформу, не повідомляється.

Раніше економічний комітет меджлісу виробив основні положення законопроекту про грошову реформу. Голова комітету Шамседдін Хосейні заявляв, що нова валюта також називатиметься ріалом, при цьому один новий ріал обмінюватиметься на 10 тисяч сучасних ріалів. Крім того, в обіг буде введено дрібну монету — геран (1 новий ріал = 100 геранам).

Іран не проводив жодних грошових реформ із 1990-х років.