Китай закликає місцеві компанії уникати використання ШІ-чіпів Nvidia

Nvidia створила спеціалізований варіант ШІ-чіпів для китайського ринку (H20) з урахуванням введених раніше Вашингтоном обмежень на постачання напівпровідникових компонентів у КНР. Однак у квітні американська влада заборонила Nvidia продавати і ці чіпи до Китаю без спеціального дозволу.

У п'ятницю стало відомо, що міністерство торгівлі США почало видавати Nvidia ліцензії на постачання H20 до КНР. У вихідні американський Мінторг також почав видавати ліцензії на постачання в Китай чіпів MI308 від Advanced Micro Devices Inc. (AMD).

За словами джерел, в останні тижні влада КНР розіслала повідомлення широкому колу компаній із закликом не використовувати чіпи H20. Найбільш жорсткі рекомендації стосуються використання процесорів для будь-яких державних чи пов'язаних із національною безпекою завдань як на держпідприємствах, так і в приватних компаніях. Одне з джерел відзначило, що рекомендації також відносяться до чіпів AMD.

Листи компаніям супроводжуються низкою питань, у тому числі про те, чому вони віддають перевагу чіпам Nvidia альтернативним рішенням місцевих виробників і чи це необхідний вибір з урахуванням наявних китайських аналогів.

Крім того, у компаній запитують, чи не виявляли вони проблеми з безпекою в обладнанні Nvidia, кажуть джерела.

Nvidia та AMD погодилися передавати адміністрації президента США Дональда Трампа 15% виручки від продажу ШІ-чіпів до Китаю.