На економічному фронті відбулися події, які, ймовірно, матимуть вплив на гаманці пересічних українців, і навряд чи він буде позитивним. Про це розповів засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан.
Торговий баланс — мінус $52,2 млрд: як це вдарить по наших гаманцях і що робити
Що трапилося
НБУ оновив прогноз щодо балансу торгівлі товарами та послугами у 2025 році: дефіцит торговельного балансу цього року складе $52,2 млрд., що викликає неабияке занепокоєння. Для порівняння: у 2023 та 2024 роках цей показник був на третину менше — $37,9 та $39,4 млрд, відповідно.
Отже, цього року маємо збільшення дефіциту на 32% і дізналися ми про це тільки зараз. Попередній прогноз НБУ, зроблений у квітні, не передбачав якихось суттєвих змін в порівнянні з минулим роком. Тоді дефіцит торговельного балансу очікувався на рівні $40,5 млрд. У 2026−27 роках НБУ передбачає зменшення дефіциту і, звісно, це втішає, якби не знати, що довгострокові прогнози влади в Україні завжди оптимістичні, але ніколи не збуваються.
Чому зростає дефіцит торговельного балансу
Обсяги експорту цього року залишаться практично незмінними, а ось імпорт зростає. Чому саме? НБУ каже, що «через ширший дефіцит бюджету, скасування пільгового режиму торгівлі з ЄС та уточнення історичних даних у 2024 році». Не дуже інформативно, але є як є.
Погоджуюся, що можна зробити чимало припущень, пояснюючи причини зростання імпорту, від гарних — закупівля обладнання для збільшення потужностей української оборонної промисловості, але в це чомусь не дуже віриться, до незрозумілих — для чого імпортувати на пільгових умовах товари, які не є критичними для оборони і виживання країни?
Чому зростання дефіциту торговельного балансу це погано?
Тому, що торговельний баланс є важливою частиною поточного рахунку платіжного балансу, який демонструє, як країна взаємодіє з іншими економіками. Профіцит поточного рахунку свідчить про те, що країна більше заробляє від зовнішньої торгівлі та трансфертів, ніж витрачає, і це сприяє зміцненню національної валюти. Дефіцит вказує на залежність від зовнішнього фінансування і має негативний вплив на стабільність місцевої валюти.
В Україні у 2024 році дефіцит поточного рахунку cклав $13,7 млрд, або приблизно 8% ВВП. Ще в квітні НБУ прогнозував, що цього року дефіцит поточного рахунку досягне $17,3 млрд, або ті ж самі 8% від потрохи зростаючого ВВП.
Згідно з останнім прогнозом дефіцит поточного рахунку виросте вдвічі до $34,6 млрд, або приблизно до 16% ВВП.
Як і чим цей дефіцит перекрити?
Джерел декілька:
Зростання експорту. З цим складно. Незважаючи на оптимістичні прогнози того ж НБУ, урожай виявився далекий від рекордного, а ціни на міжнародних ринках не зростають. Отже, на аграріїв сподіватися не варто. Прогнози цін на інший сировинний експорт теж не радують.
Колись процвітаюча IT- галузь, на жаль, переживає не найкращі часи і на збільшення обсягів експорту послуг, мені здається, теж не варто розраховувати. Є ще перспективний «miltech» (розвиток оборонних технологій та виробництва), але це проект довгостроковий і якщо він і розквітне, то плодів не варто чекати раніше кінця десятиліття, а може й початку наступного.
Грошові перекази мігрантів. В першому півріччі обсяги переказів впали на 14% у річному вимірі і навряд чи існують якісь передумови для їх стрімкого зростання.
Зовнішні запозичення. Кредити від міжнародних організацій (МВФ, Світовий банк, ЄС) або напряму від країн-союзників — головне джерело фінансування дефіциту. Без допомоги союзників нам не вижити і цього не розуміють тільки ті, хто спробував їх надурити, затіявши брудну і дурну історію з САП та НАБУ, і був спійманий на гарячому. Сподіваємося, що гроші продовжать давати, але неприємні спогади точно залишаться. Хоча, власне — що нового відкрилося світу?
Прямі іноземні інвестиції (FDI) надходять в Україну та ще й зростаючими темпами лише в уяві тих, хто любить розважитися поїздками на конференції з відновлення, які, мабуть, гарно відновлюють психіку учасників, але навряд чи економіку України. За нинішніх умов в Україні майже не існує проектів з дохідністю, що компенсує вартість капіталу, яка через існуючі ризики залишається дуже високою. І не валіть все на війну — до 2022-го року було не набагато краще, а з тих пір мало що змінилося.
