Добовий приплив в Ethereum-ETF вперше перевищив $1 мільярд

Спотові біржові фонди на базі Ethereum за останню торгову сесію залучили рекордний $1,02 мільярда, вперше в історії подолавши мільярдну позначку за добу. Це свідчить про шалений інтерес до другої за капіталізацією криптовалюти з боку інституційних інвесторів. Про це пише The Block.

Рекордні показники та лідери ринку

Традиційно, левова частка припливу припала на фонд ETHA від фінансового гіганта BlackRock — $639,79 млн. Ще $276,9 млн надійшло до фонду FETH від Fidelity.

Для порівняння, аналогічні інструменти на базі біткоїна за ту ж добу залучили значно менше — $178,15 млн.

Загальний обсяг активів під управлінням ETH-ETF зріс до $25,71 млрд, що становить 4,77% від усієї пропозиції Ethereum. На тлі цих новин ринкова вартість Ethereum оновила максимум 2021 року на позначці вище $4300.

Зростання на ринку деривативів та інтерес у мережі

Ажіотаж навколо Ethereum підтверджується і на ринку деривативів. За підсумками липня, обсяг торгів Ethereum-ф'ючерсами на регульованій біржі CME досяг рекордних $118 млрд, збільшившись на 82% порівняно з червнем. Сукупний місячний обіг на всіх майданчиках також встановив новий максимум у $2,12 трлн.

Крім того, за даними Google, обсяг пошукових запитів за словом «Ethereum» у серпні вже досяг максимуму з червня 2022 року.

Коментарі аналітиків

«Інвестори все частіше розглядають Ethereum як засіб збереження вартості та базовий рівень для децентралізованих фінансів і Web3-інновацій. Попит відображає довіру інституційних учасників до довгострокового потенціалу ефіру», — зазначив директор LVRG Research Нік Рак.

Директор з інвестицій Kronos Research Вінсент Лью додав, що приплив капіталу забезпечується покращенням регуляторного середовища та рекордними інвестиціями з боку компаній з Ethereum-скарбницями, на балансах яких вже знаходиться майже 3,5 млн ETH.

Рекордний добовий приплив капіталу в Ethereum-ETF є потужним сигналом про те, що інституційні інвестори починають активно «перекладатися» з біткоїна в Ethereum. Якщо раніше Ethereum сприймався як більш ризикований актив, то тепер великий капітал, схоже, розглядає його як наступного лідера зростання.

З 1 травня 2025 року ефір зріс з $1800 до $4300, що становить приблизно 140% зростання ціни.

