У першому півріччі 2025 року бізнес і населення активно здійснювали кредитові та дебетові перекази. Загалом за цей час здійснено понад 1,6 млрд платіжних операцій, ініційованих із застосуванням кредитового трансферу та прямого дебету (як у межах України, так і транскордонних). Про це повідомляє пресслужба НБУ.
НБУ оприлюднив статистику грошових переказів в Україну та за її межі (інфографіка)
Кредитові перекази домінують
В Україні послуги з виконання платіжних операцій, ініційованих із застосуванням кредитового трансферу та прямого дебету, населенню та бізнесу у першому півріччі 2025 року надавали 60 банків та дві небанківські фінансові установи.
За перше півріччя 2025 року із застосуванням кредитового трансферу було здійснено:
- в межах України — 1 611,8 млн платіжних операцій на суму понад 22 510,95 млрд грн;
- в Україну — 5,5 млн платіжних операцій на суму $32,68 млрд в еквіваленті;
- з України — 1,1 млн платіжних операцій на суму $40,71 млрд в еквіваленті.
За цей же період здійснено 1,1 млн платіжних операцій, ініційованих із застосуванням прямого дебету, на суму 7,1 млрд грн.
Операції в межах України
У першому півріччі 2025 року найбільша кількість платіжних операцій у межах України, ініційованих із застосуванням кредитового трансферу, виконана з рахунків фізичних осіб: 1 322,6 млн, або 82,06% від загальної кількості відповідних платіжних операцій.
Водночас за сумою найбільше таких платіжних операцій здійснено з рахунків суб'єктів господарювання: 20 876,09 млрд грн, або 92,74% від загальної суми.
Транскордонні операції
На користь фізичних осіб в Україну з-за кордону за цей період надійшло 4,3 млн операцій, або 76,88% від загальної кількості платіжних операцій, здійснених в Україну із застосуванням кредитового трансферу.
Водночас $30,92 млрд в еквіваленті, або 94,61% від загальної суми платіжних операцій, ініційованих із використанням кредитового трансферу, надійшло з-за кордону на користь суб'єктів господарювання (за зовнішньоекономічними контрактами).
Найбільше коштів в Україну надходило з:
- країн ЄС (45,34%),
- Швейцарії (21,64%),
- Сполучених Штатів Америки (11,3%).
Найбільший обсяг платіжних операцій з України, ініційованих із застосуванням кредитового трансферу, здійснено бізнесом (за зовнішньоекономічними контрактами): 0,6 млн на суму $40,47 млрд в еквіваленті.
Це становить 51,0% від загальної кількості та 99,41% від загальної суми таких платіжних операцій. Географічно найбільше коштів надійшло до:
- країн ЄС (58,81%),
- Швейцарії (10,65%),
- Великої Британії (6,78%).
